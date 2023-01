Australian Open 2023, Quarti di Finale: calendario e soluzioni streaming

Continua l’Australian Open 2023, uno dei tornei di tennis più importanti e seguiti al mondo. Domani, martedì 24 gennaio 2023, avranno inizio i tanto attesi Quarti di Finali, maschili e femminili, che termineranno mercoledì 25 gennaio 2023. Chi lotterà per la coppa? Per le femminili singole abbiamo già le sfidanti:

Rybakina Vs Ostapenko

Pegula Vs Azarenka

Pliskova Vs Linette

Sabalenka Vs Vekic

Come puoi vedere tutti i match in streaming, anche gratis, sia dall’Italia che dall’estero? Molto semplicemente, attivando una delle soluzioni disponibili che trasmette questo torneo. La prima è DAZN. Grazie a questo servizio potrai gustarti non solo questo, ma tantissimi altri sport davvero interessanti. Ad esempio, potrai vedere tutte le partite di Serie A TIM in esclusiva.

Altrimenti, puoi anche vedere l’Australian Open 2023 in streaming gratis attivando un abbonamento a Prime Video. Grazie a questa soluzione potrai accedere alla tua prova gratuita di 30 giorni e così attivare anche Discovery+ Intrattenimento & Sport per un periodo di prova gratuito. Avrai accesso a molti altri sport come il Basket, le Olimpiadi e molto altro.

Australian Open 2023: quando serve una VPN

Ovviamente, se ti trovi all’estero è necessario associare al tuo abbonamento una buona VPN per poter vedere senza problemi e in totale sicurezza l’Australian Open 2023 in streaming. Perciò affidati subito a NordVPN. I suoi server sono una vera bomba.

Installando la sua app sui tuoi dispositivi sarai in grado di aggirare qualsiasi restrizione geografica e censura. Ovunque e in qualsiasi momento potrai accedere a DAZN come a Prime Video modificando la tua posizione virtuale selezionando, in questo caso, un server italiano.

Inoltre, con NordVPN attiva sarai al sicuro da qualsiasi minaccia online. Hacker, malware e tracker non potranno più farti niente perché il tunnel crittografato dal quale navigherai ti rende praticamente invisibile. All’estero potrai connetterti senza pericoli anche da WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti.

Cosa stai aspettando? Migliora la tua connessione e il tuo streaming rendendoli sicuri, veloci e senza limiti. Attiva ora NordVPN per vedere i Quarti di Finali. Si tratta di un appuntamento da non perdere per te che ami il tennis alla follia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.