Auricolari wireless Soundcore Liberty 4 al 22%: PREZZACCIO Amazon

Di cuffiette Bluetooth ce ne sono davvero una valanga, da quelle più blasonate a quelle di marche sconosciute. Oggi però ho deciso di segnalarti questa promozione davvero molto interessante. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless Soundcore Liberty 4 a soli 69,99 euro, anziché 89,99 euro.

Con questo sconto del 22% puoi risparmiare ben 20 euro sul totale. Per queste cuffiette Bluetooth non è per niente male. E tra l’altro allo stesso prezzo potrai scegliere tra diverse colorazioni come nero, blu, rosa e bianco.

Auricolari wireless Soundcore Liberty 4

Con questi auricolari wireless potrai ascoltare la tua musica preferita senza nessun disturbo. Riescono infatti a cancellare il rumore fino al 98,5% permettendoti anche di fare chiamate perfette. Hanno driver personalizzati da 11 mm per un suono eccezionale. I microfoni interni captano la tua voce al meglio e la restituiscono in modo preciso.

La tecnologia Bluetooth 5.3 offre una connessione rapida con i tuoi dispositivi, garantendo anche una bassissima latenza. In questo modo potrei usarle per guardare film senza problemi. Sono molto comode e hanno inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie per garantire il massimo del comfort e tenerle anche tutto il giorno. A questo scopo sono state realizzate con una batteria che è in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica e 50 ore con la custodia.

Questa è sicuramente un’occasione più unica che rara e quindi dovrai fare alla svelta. Perciò fiondati su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Soundcore Liberty 4 a soli 69,99 euro, anziché 89,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.