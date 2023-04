Con questi Auricolari Wireless hai 36 ore di ascolto ad un prezzo minimo

Se vuoi acquistare delle cuffie in-ear senza filo, facili da usare e comode da indossare, sei esattamente nel posto giusto. Puoi usarle con il tuo smartphone o tablet, così come abbinarle al tuo Mac o PC, non solo per ascoltare la tua musica preferita ma anche per effettuare lunghe chiamate di lavoro. Dai un’occhiata a questi Auricolari Wireless Kauguo a soli €19,99 su Amazon, scontati del 62% con Prime.

Questi Auricolari Wireless sono perfetti per te

Gli auricolari con Bluetooth 5.3 avanzato ti offrono un suono a gamma completa, cristallino e con bassi profondi. Grazie alla tecnologia Hi-Fi e altoparlanti da 13 mm, insieme alla cancellazione del rumore ENC, potrai a effettuare chiamate in pubblico o ascoltare musica e audio senza alcun fastidio, attraverso i 4 diversi microfoni incorporati. La potente batteria ti consente un utilizzo di 5 ore con una sola ricarica, per una durata complessiva di 36 ore grazie alla custodia ricaricabile (tramite cavo USB-C). Grazie ai piccoli LED potrai monitorare lo stato della batteria in tempo reale e in modo immediato.

Le cuffie Bluetooth si abbinano tra loro automaticamente, e sono subito pronte per l’uso. Con i sensori smart touch hai tutti i controlli sotto mano: puoi riprodurre e mettere in pausa la musica, rispondere ad una chiamata o terminarla, regolare il volume e così via con un solo e semplice tocco oppure tramite l’Assistente Vocale del tuo smartphone o tablet. Sono compatibili con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth, e con i sistemi operativi Windows, iOS e Android. Non avere paura di usarli anche durante gli allenamenti o persino sotto la pioggia: sono fortemente resistenti all’acqua e al sudore.

In colorazione nera o bianca, queste Cuffie Wireless costano solo €19,99 su Amazon. Approfitta subito del grande sconto del 62% con Prime. Con spedizione gratuita, arriveranno a casa tua in un batter d’occhio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.