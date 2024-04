Auricolari TWS JBL Tune 130NC in offerta: oggi sono tuoi a meno di 65€

I JBL Tune 130NC sono degli auricolari true wireless che offrono un’esperienza audio di alta qualità, in particolare per gli amanti dei bassi grazie alla tecnologia JBL Pure Bass.

Oggi sono in offerta su Amazon con una scontistica estremamente interessante: per poco tempo possono essere tuoi a soli 64,99€, invece di 99,99€.

Questi auricolari sono equipaggiato con un’ottima tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che permette un ascolto immersivo riducendo significativamente i rumori di fondo, ideale sia per viaggi che per l’uso quotidiano in ambienti rumorosi.

Il design degli auricolari è ergonomico, offrendo un comfort prolungato anche durante sessioni di ascolto estese, con tre diverse misure di punte auricolari per adattarsi a diverse forme di orecchio.

La durata della batteria è impressionante, con fino a 40 ore di autonomia complessiva (10 ore dagli auricolari stessi e ulteriori 30 ore dal case di ricarica), che li rende particolarmente adatti per viaggi lunghi o giornate intense senza accesso a una fonte di ricarica.

In termini di connettività, i JBL Tune 130NC TWS supportano Bluetooth 5.2, garantendo una connessione stabile e veloce con vari dispositivi. L’app JBL Headphones consente una personalizzazione approfondita dell’esperienza di ascolto, offrendo un equalizzatore parametrico e preset per ottimizzare l’audio secondo le preferenze personali.

I JBL Tune 130NC TWS sono un’opzione solida e oggi possono essere tue ad un prezzo davvero conveniente. Non farti scappare l’offerta: hai ancora poco tempo per portarli a casa a meno di 65€!