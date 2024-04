Auricolari sportivi dal suono MOZZAFIATO: best buy a soli 27€

Gli auricolari Bluetooth Wisezone, in questa fascia di mercato, rappresentano la soluzione ideale per gli appassionati di sport alla ricerca di cuffiette TWS di alta qualità, che possano accompagnarli durante le lunghe ed impegnative sessioni di allenamento. Design ergonomico, suono cristallino e resistenza all’acqua: la scelta perfetta per gli atleti.

La promozione terminerà a breve, non perdere quest’occasione e completa il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto aggiuntivo del 7%, gli auricolari Bluetooth Wisezone potranno essere tuoi ad un prezzo di appena 27 euro.

Prezzo in calo per gli auricolari Wisezone

Gli auricolari Bluetooth Wisezone sono progettati pensando al popolo degli sportivi. Il loro design ergonomico si adatta perfettamente alle orecchie, offrendo un comfort eccezionale. Inoltre, la classificazione IPX7 li rende resistenti al sudore ed alla pioggia: perfetti per gli allenamenti all’aperto.

La qualità del suono stereo è eccezionale grazie ai driver da 10 mm e al diaframma in polimero composito. Con la tecnologia BASS+ che aumenta i bassi del 30%, potrai godere di un’esperienza audio coinvolgente. Inoltre, il microfono con cancellazione del rumore CVC 8.0 garantisce chiamate chiare anche in ambienti rumorosi.

Gli auricolari utilizzano il chip Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e veloce. L’accoppiamento è automatico ed intuitivo: sarai subito pronto per ascoltare la tua musica preferita. La batteria offre un’autonomia di 18 ore con una singola carica, estendibile fino a 120 ore con la custodia di ricarica. Inoltre, una ricarica di soli 10 minuti assicura ben 3 ore di ascolto.

Ascolta l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth Wisezone con una spesa ridicola: li riceverai a casa con consegna fulminea e lo sport diventerà un vero piacere.