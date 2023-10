Auricolari Pro6: l'alternativa economica agli AirPods su TEMU a 5€

Se sei alla ricerca di una valida alternativa economica agli Apple AirPods allora devi dare un’occhiata agli Auricolari Pro6, oggi in offerta speciale. Acquistali subito su TEMU a soli 5,48 euro, invece di 10,69 euro. Grazie alle Offerte di Halloween godi del 48% di sconto. Compatibili con i sistemi operativi iOS, iPadOS e Android, sono multidispositivo e garantiscono una connettività Bluetooth di qualità, stabile e precisa. Senza tappi in-ear, sono ergonomiche.

Auricolari Pro6 in alternativa agli Apple AirPods

Scegli gli Auricolari Pro6, se non vuoi spendere oltre 100 euro per gli Apple AirPods. Il design li ricorda molto, così come la comodità quando li indossi. Realizzati pensando a chi deve utilizzarli tutto il giorno, non affaticano l’orecchio e non lasciano quella sensazione di occlusione tipica dei tappi in silicone. Abbinali per la prima volta ai tuoi dispositivi, dopodiché si connetteranno autonomamente ogni volta che li indossi.

Dotati anche di controlli touch, è molto pratico gestire i contenuti in riproduzione e le chiamate senza dover tutte le volte prendere in mano il telefono. Senza fili, la loro pratica custodia di ricarica ti permette di averli sempre pronti all’uso e con la batteria carica. Dotati di cancellazione del rumore, sei sicuro che ogni chiamata è perfettamente chiara per il tuo interlocutore che non sentirà il fastidio del vento. Acquistali subito a soli 5,48 euro, invece di 10,69 euro.

