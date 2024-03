Auricolari Oppo Enco Air3i in offerta: su Amazon risparmi il 37%

Gli Oppo Enco Air3i rappresentano una proposta particolarmente interessante per chi è alla ricerca di auricolari true wireless dotati di funzionalità avanzate a un prezzo competitivo, ora ulteriormente ridotto a 37,99€, grazie ad un generoso sconto del 37%.

Il cuore di questi auricolari è rappresentato dai driver dinamici in titanio da 13,4mm, che promettono un’esperienza audio superlativa, caratterizzata da suoni cristallini, fedeli e dettagliati. L’audio di alta qualità è una caratteristica fondamentale per gli amanti della musica e per chi utilizza gli auricolari in diverse situazioni, da quelle di puro intrattenimento a quelle più esigenti come le conferenze online o le chiamate in movimento.

Una delle funzioni più apprezzate degli OPPO Enco Air3i è la riduzione del rumore in chiamata basata sull’intelligenza artificiale. Questa tecnologia è in grado di tracciare la voce umana, isolandola dai rumori di sottofondo, per garantire chiamate chiare e senza disturbi, aspetto di grande importanza in ambienti urbani o durante gli spostamenti.

Lo standard Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile fino a 10 metri di distanza, supportando l’abbinamento binaurale a bassa latenza e la possibilità di collegare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi passa frequentemente da un dispositivo all’altro, come dal telefono al computer o al tablet, senza interruzioni.

La batteria offre un’autonomia notevole di 35 ore, con tempi di ricarica di soli 60 minuti per gli auricolari e 140 minuti per la custodia di ricarica, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. Ottima anche la certificazione IPX4, che li rende resistenti agli spruzzi d’acqua.

Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquista gli OPPO Enco Air3i in offerta a meno di 38€!