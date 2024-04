Auricolari Oppo con Modalità Game: oggi li compri a meno di 50€

Gli auricolari Bluetooth Oppo Enco W12 si distinguono per caratteristiche tecniche e performance eccezionali, offrendo una qualità che poche alternative di pari costo possono eguagliare. Con un’autonomia estremamente lunga, resistenza all’acqua e alla polvere, controlli touch, supporto per il Dolby Atmos e molte altre funzionalità, questi auricolari TWS sono davvero irrinunciabili.

Cogli subito l’occasione, prima che sia troppo tardi: ordinali subito su Amazon e, grazie a uno sconto inaspettato del 22%, potrai portare a casa gli auricolari Oppo Enco W12 a soli 46 euro anziché 59 euro.

Prezzo in forte calo per gli auricolari Oppo Enco W12

Gli auricolari Oppo garantiscono un’esperienza sonora completa, con alti cristallini e bassi profondi grazie al driver dinamico da 8 mm, ottimizzato per massimizzare la resa audio dei formati AAC tramite la connessione Bluetooth 5.2. Realizzati con cura e confortevoli da indossare, gli Enco W12 presentano un design ergonomico in-ear ed un peso leggerissimo di soli 4g per ogni cuffietta. Da segnalare la Modalità Game, che abbassa la latenza per una sincronizzazione di gioco perfetta.

Grazie all’algoritmo intelligente, la voce umana viene enfatizzata mentre i rumori di fondo sono ridotti al minimo, garantendo chiamate e videochiamate chiare e prive di disturbi. Compatibili con i sistemi operativi Android e iOS, gli auricolari Oppo Enco W12 sono anche resistenti all’acqua e agli schizzi: ideali da indossare in giornate piovose o durante l’allenamento. Infine, con l’ausilio della custodia, potrai godere di un’autonomia fino a 24 ore, con 6 ore di riproduzione grazie ad una singola carica.

Segui il tuo istinto e agisci velocemente, perché le scorte sono limitate, e metti nel carrello gli Oppo Enco W12 risparmiando 13 euro: approfitta di questa offerta e riceverai i tuoi auricolari a casa in breve tempo e senza pagare la consegna.