Auricolari OPPO, cancellano il rumore e sono impermeabili: 49€

Gli auricolari Bluetooth OPPO Enco Air W32, perfettamente compatibili con i sistemi operativi Android e iOS, mettono al tuo servizio un'eccellente qualità del suono unita alla lunga autonomia in fase di utilizzo. Un prodotto completo e versatile, a cui non manca davvero nulla. Comodi e leggerissimi da indossare.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che la promozione finisca: completa subito il tuo acquisto e, grazie alle offerte di primavera su Amazon, godrai di un sconto del 14% che ti permetterà di averli con appena 49,99 euro.

Auricolari Bluetooth OPPO Enco Air W32 in sconto con le offerte di primavera su Amazon

Elevati standard qualitativi assicurati dal lavoro del driver dinamico composito in titanio da 12 mm. Il power bass booster renderà il suono potente e corposo. Grazie al design ultraleggero, con un peso di appena 3,75 grammi per singolo auricolare, gli Enco Air W32 di OPPO si adattano perfettamente alla forma dell'orecchio per garantire stabilità ed ergonomia.

I due microfoni incorporati in Enco Air tracciano in modo intelligente la voce umana così da renderla ben distinguibile rispetto al rumore, per chiamate sempre chiare e comprensibili. Grazie alla custodia di ricarica potrai utilizzare i tuoi auricolari OPPO per giornate intere: pensa, con appena 10 minuti di ricarica rapida otterrai altre 8 ore di autonomia. Queste cuffiette sono anche impermeabili: nessun timore indossandole anche in giornate di pioggia.

L'offerta non durerà a lungo e, ad un simile prezzo, le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all'altro. Non perdere tempo e metti nel carrello i tuoi nuovi auricolari Bluetooth OPPO Enco Air W32: oltre ad un notevole risparmio di spesa, li riceverai in pochi giorni e con spedizione gratuita.