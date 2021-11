Auricolari Onido Power-Twins: il miglior rapporto qualità/prezzo di sempre

Oggi vogliamo proporti un paio di auricolari Bluetooth con il miglior rapporto qualità/prezzo in assoluto su Amazon. Si tratta delle cuffie Onido Power-Twins, auricolari TWS con controlli touch dall’audio di buona qualità ed una sorprendente autonomia, a meno di quello che pensi: solo 10,99 euro.

<-a>">Auricolari Bluetooth TWS Onido Power-Twins: caratteristiche tecniche

La proposta di Onido è una coppia di auricolari in-ear dal design decisamente minimale. Sia le cuffie che la custodia di ricarica sono completamente neri. Naturalmente in confezione sono contenute tre coppie di gommini così da poterle adattare a qualsiasi tipo di orecchio. Ogni auricolare presenta una parete touch che consente di gestire praticamente qualsiasi funzione come il volume, le tracce, le chiamate e gli assistenti vocali Google Assistant e Siri. Grazie al modulo Bluetooth 5.0, infatti, le cuffie sono compatibili sia con sistemi Android che iOS. Parliamo inoltre di auricolari TWS (True Wireless Stereo) che consente un accoppiamento semplice ed immediato semplicemente rimuovendoli dalla custodia.

Come per ogni dispositivo senza fili, l’aspetto cruciale è la batteria su cui Onido ha lavorato davvero bene. La capacità del singolo auricolare è di circa 4 ore, per un’autonomia complessiva di ben 20 ore grazie alla custodia di ricarica. Questa, oltre ad essere particolarmente compatta grazie alla forma cilindrica, presenta un piccolo display LED su un lato che indica la carica residua del power bank. La ricarica avviene tramite cavetto micro USB ovviamente incluso nella confezione. Sostanzialmente un ottimo prodotto low cost per chi desidera degli auricolari apprezzabili, con una spesa che più piccola non si può.

Su Amazon, infatti, gli auricolari Onido Power-Twins sono disponibili a soli 10,99 euro per la versione nera, e solo un euro in più per quella grigia.