Auricolari gaming POTENTISSIMI: bastano 34€ grazie al COUPON

Gli auricolari Black Shark Lucifer T1, in questa fascia di mercato, sono tra i più consigliati per i gamer che ricercano una perfetta sincronizzazione audio-video in fase di gioco, un suono adrenalinico ed una lunga autonomia per ore ed ore di divertimento. Degno di nota anche il design, che li rende riconoscibili fin dal primo istante.

Nuovo sconto per auricolari Black Shark Lucifer T1

Attivando la modalità gioco si otterrà una sincronizzazione impeccabile tra ciò che ascolti e quello che guardi, grazie alla trasmissione a bassa latenza. Invece, scegliendo la modalità musica, apprezzerai un suono ricco e con bassi profondi per goderti le tue playlist preferite al meglio con il contributo dei driver da 10 mm.

La tecnologia Bluetooth 5.2 fornisce una connessione sempre stabile tra il dispositivo e gli auricolari, che verranno immediatamente riconosciuti in fase di abbinamento. Presenti 4 microfoni per catturare efficacemente la tua voce. La batteria a bordo assicura 35 ore totali di durata, per sessioni di gaming lunghe e coinvolgenti.

