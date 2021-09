Gli auricolari Bluetooth presenti su Amazon sono una vera bomba. Già economici di loro, con un coupon al 5% che attivi tu stesso li riesce a pagare solamente €11,38. Li ricevi a casa in appena un giorno lavorativo ma se non sei abbonato Prime, non avere timori perché le spedizioni sono comunque gratuite.

Auricolari Bluetooth: le offerte di settembre di Amazon sono pazzesche

Semplicissimi dal punto di vista estetico, questi auricolari Bluetooth ti mettono a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno. Disponibili in colorazione nera quasi scompaiono una volta che li indossi, ma ti regalano un'esperienza completa. In particolar modo hanno diverse caratteristiche che te li faranno amare. Appartengono alla tipologia in Ear quindi sono dotati di punte in silicone che si adattano perfettamente al tuo orecchio così da poterti permettere di indossarli per lunghe ore. In confezione trovi delle punte auricolari di diverse dimensioni per poterli adattare al 100%.

In termini di qualità audio, non c'è nulla da dire visto che sono presenti degli altoparlanti di ultima generazione a cui viene applicata la tecnologia di cancellazione del rumore. Con i due microfoni integrati, puoi intrattenere tutte le chiamate che vuoi senza mai essere interrotto dal frastuono esterno.

Proseguono i controlli touch così li puoi controllare con un solo tap su una sull'altra cuffia e sono persino impermeabili dunque perfetti anche se ami praticare sport a ritmo musicale. Non ti dimenticare della custodia di ricarica che non solo è dotata di ricarica rapida, ma prolunga il tuo ascolto fino a 42 ore.

Acquista subito queste auricolari Bluetooth su Amazon a soli €11,38. Attivi il coupon e li ricevi a casa in un solo giorno se possiedi un abbonamento Prime attivo. Se invece sei cliente standard, opta per la consegna nei punti di ritiro per averla gratuita.

