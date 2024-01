Auricolari Bluetooth Sony in offerta a un SUPER PREZZO su Amazon (-53%)

Chi è alla ricerca di nuovi auricolari Bluetooth può puntare su questa nuova offerta Amazon dedicata alle Sony WF-C500. Le cuffie true wireless della casa nipponica sono ora disponibili al prezzo scontato di 46 euro, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo consigliato e con un comparto tecnico davvero completo. Questi auricolari Bluetooth sono disponibili in più colorazioni e sono venduti e spediti da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Sony WF-C500: sono gli auricolari Bluetooth da comprare su Amazon

Le Sony WF-C500 sono tra le migliori cuffie true wireless per rapporto qualità/prezzo disponibili in questo momento. Questi auricolari, infatti, garantiscono ottime prestazioni, con un audio sempre chiaro e pulito. Il collegamento Bluetooth è stabile e si caratterizza per un consumo ridotto. Da notare anche un’ottima autonomia con ben 10 ore di funzionamento con una carica completa che raddoppiano con l’autonomia extra garantita dalla custodia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Sony WF-C500 al prezzo scontato di 46 euro e con il 53% di sconto rispetto al listino. Le cuffie true wireless sono disponibili in più colorazioni e per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

