Un fantastico paio di auricolari Bluetooth è in promozione su Amazon grazie a un doppio sconto. Acquistandolo riesce a risparmiare ben €20 sul prezzo di listino e portartela a casa a soli €29,99. Praticamente è un vero e proprio affare visto che sono completi di tutto e arrivano a casa tua appena qualche giorno con le spedizioni gratuite e veloci.

Auricolari Bluetooth: con queste true wireless non avrai più problemi

Semplicissima nell'aspetto, queste wearable sono un vero portento perché ti mettono a disposizione tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo veramente minimo. Disponibili in colorazione nera, sono comode e stabili.

Queste loro caratteristiche sono date dalla struttura con cui sono state progettate. Infatti appartengono alla categoria in ear dotati di punte in silicone. In questo modo non solo le adatti perfettamente al tuo orecchio ma allo stesso tempo le ancore per poter fare tutto ciò che vuoi senza mai aver paura che possano cadere.

Gli altoparlanti sono veramente strabilianti visto che posseggono anche un sistema di bassi potenziati. Praticamente ascolterai tuoi brani preferiti come se fossi a un concerto. Inoltre sappi che non dovrei prenderlo smartphone per andare avanti, mettere in pausa o rispondere a eventuali chiamate perché posseggono i controlli touch che te le fanno gestire con dei semplici tap.

Non manca ovviamente l'integrazione di un microfono che ti consente di utilizzare questi auricolari anche per intrattenere conversazioni al telefono o registrare note vocali sulle maggiori app in circolazione.

In più ti faccio sapere che sono impermeabili e quindi utilizzabili anche per praticare sport e posseggono una batteria che ti assicura fino a 40 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica.

Acquista subito questo auricolari Bluetooth su Amazon a soli €29,99. Ricorda di attivare il coupon per ottenere questo prezzo spettacolare è che i pezzi disponibili sono veramente limitati. Con le spedizioni Prime li ricevi in appena un giorno lavorativo ma se non sei membro, puoi comunque portare per le spedizioni gratuite nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable