OFFERTA LAMPO su questi Auricolari Bluetooth: fino a 38 ore di ascolto

Se stai cercando degli auricolari wireless facili da usare e comodi da indossare, su Amazon c’è un’offerta lampo che potrebbe proprio fare al caso tuo. Per effettuare chiamate e per ascoltare i tuoi brani preferiti, questi Auricolari Bluetooth Soicear a soli €16,99 sono un’ottima soluzione. Approfitta dello sconto del 58%, valido ancora per pochissimo tempo.

Auricolari ad un rapporto qualità-prezzo senza precedenti

Gli auricolari con Bluetooth 5.1 riducono notevolmente la latenza e ti offrono un’esperienza più fluida. La connessione è decisamente più stabile adesso, con un accoppiamento più veloce (solo 3 secondi) e una compatibilità universale. Grazie al diaframma da 13 mm e alla loro tecnologia di rendering ad alta definizione, sono in grado di restituirti un audio stereo ricco, bassi potenti e alti puri. Il microfono integrato avanzato possiede una qualità del suono ad alta definizione, che renderà la tua voce chiara e cristallina anche in ambienti particolarmente rumorosi. Ti è garantito un utilizzo fino a 38 ore, grazie alla custodia di ricarica dotata di comodissimo LED.

Grazie alla tecnologia touch avanzata, puoi sfruttare i tuoi stessi auricolari per svolgere diverse funzioni: riprodurre un brano o metterlo in pausa, aumentare o diminuire il volume, rispondere alle chiamate o riagganciare, così come chiamare l’assistente vocale del tuo dispositivo. Puoi fare tutto questo con un semplice tocco, senza dover ricorrere continuamente al tuo smartphone o tablet, che potrai quindi lasciare al loro posto.

Disponibili n colorazione nera, questi auricolari possiedono un design elegante e sportivo allo stesso tempo. Sono impermeabili IPX5, resistenti alla pioggia e al sudore, perfetti quindi anche per allenarti o durante lo sport. Nella confezione riceverai e taglie diverse di tappi per le orecchie (S/M/L), progettati per incontrare le diverse forme dell’orecchio e per garantirti un uso sempre confortevole.

Corri su Amazon e approfitta dell’offerta a tempo su questi Auricolari Bluetooth Soicear, tuoi a soli €16,99. Con il 58% di sconto, acquistali con Prime e li ricevi a casa tua in un solo giorno con spedizione gratuita.

