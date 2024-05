Auricolari Beats POTENTISSIMI: approfitta del MAXI sconto (-42%)

Gli auricolari Bluetooth Beats Studio Buds, in questa fascia di prezzo, sono tra i più consigliati per la loro qualità audio straordinaria, la costruzione solida ed un comfort eccezionale quando vengono indossati. Ideali per chi è sempre in movimento, offrono una durata della batteria che permette di ascoltare musica e rispondere alle chiamate per ore ed ore, senza interruzioni.

Approfitta subito di questa occasione: fai l’ordine su Amazon con uno sconto imperdibile del 42% ed otterrai gli auricolari Beats Studio Buds a soli 109 euro invece dei normali 189 euro.

Crolla il prezzo degli auricolari Beats Studio Buds

Gli auricolari Beats Studio Buds offrono due opzioni di ascolto: la cancellazione attiva del rumore (ANC) per un’immersività totale e la modalità Trasparenza che tiene conto anche dell’ambiente circostante. Con copriauricolari in tre diverse grandezze, garantiscono un comfort su misura. La custodia di ricarica estende poi l’autonomia della batteria fino a 24 ore.

La connessione Bluetooth di Classe 1 assicura un segnale stabile ed un ampio raggio d’azione, mentre i microfoni di alta qualità ed il supporto dell’assistente vocale rendono le chiamate chiare e nitide. La certificazione IPX4, infine, garantisce resistenza all’acqua e al sudore.

Approfitta di un risparmio di 80 euro e salva nel carrello i tuoi auricolari Beats Studio Buds finché ci sono ancora scorte disponibili: ricorda che i costi di consegna sono inclusi nel prezzo.