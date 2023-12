Auricolari Anker A20i, in offerta su Amazon ad un prezzo stellare (-40%)

Immergiti in un’esperienza audio sublime con gli auricolari Bluetooth Anker A20i, ora disponibili a soli 23,99€ grazie a un generoso coupon sconto del 40%. La vera rivoluzione di questi auricolari risiede nell’app Soundcore, che offre ben 22 equalizzazioni preimpostate per plasmare il suono secondo i tuoi gusti.

La possibilità di personalizzare i controlli tramite tocco aggiunge un tocco di modernità e praticità, permettendoti di gestire la tua esperienza audio in modo intuitivo.

La preimpostazione esclusiva BassUp di Soundcore amplifica i bassi, fornendo un suono avvolgente e coinvolgente, perfetto per chi ama godersi la musica in tutto il suo splendore. Con la flessibilità offerta dalla scelta di diverse equalizzazioni, hai il controllo completo sul profilo sonoro, adattandolo ai tuoi generi musicali preferiti o al tuo umore del momento.

La longevità della riproduzione è un punto forte di questi auricolari. Con un impressionante tempo di riproduzione fino a 9 ore con una singola carica, estendibile a 28 ore utilizzando la custodia di ricarica, gli A20i sono la scelta ideale per chi desidera un’esperienza audio duratura senza interruzioni. Inoltre, la ricarica rapida consente di ottenere 2 ore di riproduzione aggiuntive in appena 10 minuti, rendendoli perfetti per chi è sempre in movimento.

La portabilità è al centro del design degli A20i. Compatti e leggeri, con una custodia altrettanto maneggevole, questi auricolari si adattano facilmente a qualsiasi borsa o tasca. Il pratico laccetto aggiunge un tocco di sicurezza, evitando il rischio di perderli quando sei in movimento.

La funzionalità di chiamata è resa più intelligente grazie a un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale e due microfoni integrati. Questo garantisce che la tua voce sia udita in modo chiaro e nitido durante le chiamate, indipendentemente dal rumore circostante.

Gli auricolari Bluetooth Anker A20i uniscono un suono personalizzato, una lunga durata della batteria, portabilità e comfort in un pacchetto eccezionale, reso ancora più accessibile dal coupon sconto del 40%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.