Auguri di Pasqua da inviare su WhatsApp a parenti, amici e colleghi

La Pasqua è alle porte e, come ogni anno, siamo pronti a scambiare gli auguri con le persone a cui vogliamo bene (forse non proprio tutte, ma ormai abbiamo imparato a fare buon viso a cattivo gioco).

In un’epoca in cui le comunicazioni avvengono principalmente attraverso i social network e le app di messaggistica, WhatsApp rappresenta di sicuro uno dei canali più utilizzati per inviare i propri auguri di buona Pasqua.

Qualora stessi cercando la giusta ispirazione per un messaggio originale, simpatico o comunque non banale, in questo articolo ti proporremo 15 frasi di auguri da inviare a Pasqua su WhatsApp: non devi fare altro che copiare ed incollare in chat.

Frasi d’auguri per Pasqua da mandare su WhatsApp

Ecco dunque una lista di messaggi d’auguri per Pasqua, brevi ed efficaci, con un pizzico di ironia che non guasta mai:

“Auguri per una Pasqua serena e piena di gioia! Che il simbolo della rinascita e della speranza che questa festa rappresenta possa scaldare i vostri cuori e donarvi tanta felicità assieme alle persone più care.”

“In occasione di questa Pasqua, desidero regalarti tutto e niente: tutto ciò che ti rende felice e niente che ti possa causare dolore.”

“Che la Pasqua sia un momento di condivisione e di nuove prospettive, per te e per tutti coloro che ami. Con questo messaggio ti mando i miei più sinceri auguri.”

“Ti avevo comprato un uovo di Pasqua ma, visto che la prova costume si avvicina, l’ho mangiato io! L’ho fatto per il tuo bene, non ringraziarmi. Buona Pasqua.”

“Che questa Pasqua sia un momento di gioia e di ringraziamento per tutte le cose belle che hai nella tua vita. Auguri di cuore.”

“Ti faccio i miei migliori auguri, che possa essere una Pasqua di felicità e di tanti desideri realizzati.”

“Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Ti auguro una felice e luminosa Pasqua, ricca di sorprese e di gioia.”

“Finalmente è arrivato uno dei pochissimi giorni dell’anno in cui mangiamo uova di cioccolato a colazione senza che nessuno ci giudichi. Auguri per una Pasqua golosa e senza rimorsi.”

“In questa speciale ricorrenza, ti giungano i nostri più affettuosi auguri per una serena Pasqua da trascorrere con i tuoi cari.”

“Che questa Pasqua ti porti tanta felicità e soprattutto tante uova di cioccolato.”

“Auguri perché ogni giorno possa esserci un motivo per festeggiare, non solamente a Pasqua.”

“Ho una notizia buona ed una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita ne risentiranno. Buona Pasqua.”

“Possa la Santa Pasqua riempire il tuo cuore di amore, pace e gioia: che rimangano con te per sempre.”

“Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo? Qualunque sia la tua risposta, auguri di buona Pasqua.”

“Non è un caso che la Pasqua cada di primavera: è una festività che simboleggia la rinascita, esattamente come questa stagione. Che la tua anima possa risplendere di luce nuova ed illuminare per sempre il tuo splendido sorriso. Tantissimi auguri.”

Lo staff di Telefonino.net desidera augurare a tutti i lettori una felice Pasqua, sperando di aver fornito qualche spunto interessante per i vostri messaggi su WhatsApp (a meno che preferiate il classicone “Auguri a te e famiglia”).