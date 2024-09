Attenzione al finto pacco Amazon: la truffa consegnata a casa dal corriere

Fino all’altro giorno siamo stati abituati che le truffe online ci arrivavano via email. Oggi però cambia tutto. Nuove segnalazioni hanno fatto emergere che ora la truffa ti viene consegnata a casa dal corriere. Definita la truffa del finto pacco Amazon, ha una modalità alquanto particolare e insidiosa.

Quello che spaventa, ragionando a “bocce ferme”, è che i criminali conoscono il nostro indirizzo di casa, quindi hanno più informazioni di quanto immaginiamo. Probabilmente lo hanno recuperato dai social, se è pubblico, oppure tramite altre truffe phishing dove inavvertitamente abbiamo fornito i nostri dati personali e sensibili.

Ecco perché è sempre importante prestare attenzione quando navighiamo online, riceviamo email e ora anche quando ci viene consegnato un pacco Amazon che, contrariamente a quelli ufficiali, è finto e nasconde una pericolosa truffa. Vediamo come si sviluppa questo nuovo raggiro e come evitare di finire nella trappola.

Finto pacco Amazon: la truffa raggiunge casa tua

Questa volta non si tratta di una truffa online, bensì “fisica”. Infatti, il finto pacco Amazon viene consegnato dal corriere a casa tua come qualsiasi altro ordine regolare e da te effettuato. Peccato però che quello non è un ordine voluto. Purtroppo però è difficile tenere traccia di tutti gli ordini perché spesso ne abbiamo diversi in consegna, soprattutto se sfruttiamo molto questo e-commerce.

All’apparenza la scatola sembra proprio una di quelle spedite da Amazon. Tuttavia al suo interno non troviamo un prodotto da noi acquistato, ma un QR Code. Spinti dalla curiosità, se lo scansioniamo, forniamo informazioni sensibili, dati personali e dettagli di pagamento ai cybercriminali.

Spesso il destinatario viene invogliato a scansionare il QR Code promettendo sconti folli o regali particolarmente costosi. Peccato però che alla fine si tratta di pagine phishing create a dovere per rubare più informazioni possibili e così anche il denaro della vittima.

Se il corriere ti consegna un pacco ricordati della truffa del finto pacco Amazon e se all’interno c’è un QR Code non fidarti.