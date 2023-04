Attenzione al Wi-Fi gratis: 6 consigli per evitare problemi

Forse non lo sapevi, ma anche le reti Wi-Fi pubbliche e gratuite possono diventare una minaccia per la tua sicurezza online. Questi hotspot liberi, generalmente offerti da locali, centri commerciali, hotel, a volte disponibili anche in città, sono infatti una potenziale miniera d’oro per hacker e malintenzionati, che li sfruttano per cercare di rubare informazioni personali e sensibili, come password o dettagli bancari.

Come proteggersi, senza rinunciare al Wi-Fi gratuito? Ci sono tante azioni che puoi fare. Ma la prima fra tutte porta un nome preciso: VPN. Si tratta di una rete virtuale privata in grado di nascondere traffico online e indirizzo IP grazie a un tunnel crittografato, che permette di mantenere una connessione sempre privata e sicura da rischi. Anche quando ti colleghi a una rete pubblica. Tra le migliori VPN noi ti consigliamo ExpressVPN, un ottimo provider flessibile, sicuro e veloce.

Grazie a una speciale promozione in corso, potrai ottenere ExpressVPN al prezzo scontato di soli 7,80 euro al mese: un risparmio del 35% rispetto al prezzo di listino originale, pari a 12,15 euro mensili. L’abbonamento include, oltre al servizio VPN multipiattaforma, anche un password manager integrato, assistenza clienti 24/7 tramite live chat, crittografia avanzata, sicurezza elevata grazie a una rigorosa politica no-log e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto.

Perché scegliere ExpressVPN per proteggerti

Ciò che caratterizza maggiormente ExpressVPN sono i suoi server ultra-veloci da 10 Gbps a banda illimitata, dislocati in 94 Paesi al mondo. Per garantire che la connessione sia sempre veloce, sicura e affidabile, il provider offre per un certo numero di Paesi anche posizioni server virtuali. Cosa significa? Quando ti connetti a una posizione virtuale, il tuo traffico proverrà da un indirizzo IP registrato in un Paese a tua scelta, ma verrà instradato attraverso un server di un Paese con una migliore connessione.

Anche la sicurezza è un punto di forza di ExpressVPN, che supporta una varietà di protocolli: si tratta di OpenVPN (UDP), OpenVPN (TCP) e IKEv2. Il provider utilizza, inoltre, DNS privati e criptati con AES-256, applica una rigorosa politica no-log e garantisce che nessun dato venga mai scritto su un disco rigido, mantenendoti sempre al sicuro. Include anche alcune funzionalità uniche come Network Lock kill switch (per mantenerti al sicuro anche se la connessione cade) e Threat Manager, in grado di bloccare tracking pubblicitari e non solo.

Con un solo abbonamento, in offerta a soli 7,80 euro al mese, potrai utilizzare ExpressVPN su 5 dispositivi simultaneamente: è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Linux e altri. Approfitta della promozione a tempo limitato e proteggi la tua privacy in rete, che tu stia utilizzando una rete Wi-Fi pubblica oppure la connessione di casa.

6 consigli per evitare problemi con le reti pubbliche

Utilizzare una VPN è il primo consiglio. Ma gli atri 5?

Evita di accedere al tuo conto bancario quando sei connesso a una rete Wi-Fi pubblica: così eviti che malintenzionati possano rubare la tua password e – di conseguenza – i tuoi soldi;

al tuo conto bancario quando sei connesso a una rete Wi-Fi pubblica: così eviti che malintenzionati possano rubare la tua password e – di conseguenza – i tuoi soldi; Non utilizzare password manager oppure spazi di archiviazione cloud, per gli stessi esatti motivi;

password manager oppure spazi di archiviazione cloud, per gli stessi esatti motivi; Utilizza un software antivirus in grado di rilevare potenziali attività sospette;

un software antivirus in grado di rilevare potenziali attività sospette; Quando possibile, connettiti sempre tramite LAN utilizzando un cavo Ethernet. Così facendo ridurrai drasticamente il rischio di intercettazione da parte di hacker.

Conoscevi tutti questi consigli? Ora sei pronto per connetterti a qualsiasi rete pubblica, mantenendo sempre un alto livello di sicurezza. Ma non dimenticare la VPN!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.