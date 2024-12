Attacco informatico a una nota catena di negozi colpisce i dati di migliaia di utenti

Noratuto, la nota catena di servizi per l’auto, è stata recentemente colpita da un grave attacco informatico che ha portato a una fuga di dati sensibili. A essere colpiti migliaia di utenti che ora si trovano a dover affrontare le conseguenze di dati personali compromessi, inclusi nomi, indirizzi e numeri di documenti di identità.

L’azienda ha confermato l’attacco in una nota ufficiale da poco pubblicata: “Norauto è stata oggetto di un atto cibernetico. Le indagini effettuate dalle nostre squadre mobilitate sull’argomento indicano che sono stati presi di mira dati personali specificamente legati al nostro servizio di noleggio“. Nello specifico:

l’ attacco informatico ha colpito in modo mirato i dati personali dei clienti legati al servizio di noleggio di Norauto ;

ha colpito in modo mirato i dati personali dei clienti legati al ; le squadre interne dell’azienda hanno condotto indagini approfondite per valutare l’entità del danno;

per valutare l’entità del danno; sono circa 78mila i clienti colpiti da questa fuga di dati;

i clienti colpiti da questa fuga di dati; le informazioni compromesse includono nomi, cognomi, indirizzi email e postali, numeri di telefono, numeri di carte fedeltà e, in alcuni casi, numeri di documenti d’identità.

Non è la prima e non sarà l’ultima volta che succede un attacco informatico simile. Recentemente la carta di credito di molti utenti è finita sul Dark Web. Ecco perché è importantissimo rimanere aggiornati in merito a notizie simili e verificare sempre che i propri dati non siano caduti vittima di un data breach.

La reazione di Norauto a questo attacco informatico

Norauto non è certo rimasta con le mani in mano appena ha saputo di essere vittima di un attacco informatico importante. Infatti, come abbiamo specificato, ha subito confermato l’incidente, definendolo un “attacco cibernetico” alla sua struttura di registrazione e conservazione dei dati.

Inoltre, l’azienda ha specificato di aver implementato misure immediate per fermare l’attacco e rafforzare la sicurezza dei sistemi di protezione all’interno dei suoi sistemi di gestione dei dati e delle informazioni sensibili dei clienti.

Infine, tutti i clienti stati informati in merito alla violazione se coinvolti personalmente. Se hai fruito dei servizi di noleggio Norauto ti consigliamo di essere molto vigile nei prossimi giorni. Verifica anche nella casella spam della tua posta elettronica che non sia finita una comunicazione ufficiale dell’azienda che ti avvisa dell’attacco informatico.

Controlla regolarmente i tuoi estratti conto e verifica eventuali segnalazioni sospette riguardo ai tuoi documenti di identità. In caso di dubbi non esitare a contattare il servizio clienti Norauto per maggiore specifiche o per capire come affrontare l’eventuale violazione se confermata da Norauto.