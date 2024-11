La tua carta di credito potrebbe essere sul Dark Web

Il mondo è stato scosso a causa di una pesante fuga di informazioni sensibili che conta oltre 1,2 milioni di carte di credito ora in vendita sul Dark Web. Non sarebbe così strano che anche la tua sia finita in pasto ai cybercriminali autori di questo potente e ampio data breach. Infatti, le informazioni sensibili relative a dati finanziari sono davvero tante e di tutto il mondo.

Spaventano anche i dettagli della violazione. Infatti, il leak include nomi dei titolari, numeri delle carte, date di scadenza, codici CVV e, in alcuni casi, anche indirizzi di fatturazione. Nello specifico, la violazione di questi dati ha colpito 1.221.551 individui di diversi paesi, inclusa l’Italia. Sono stati proprio gli esperti in cybersecurity ad averla definita una delle più grandi violazioni di carte di credito degli ultimi anni.

Vediamo quali sono i rischi e le conseguenze nel caso anche la tua carta di credito sia finita sul Dark Web a causa di questo data breach. Inoltre, cercheremo di capire quali sono le precauzioni consigliate per evitare simili situazioni pericolose per i propri dati personali e, soprattutto, per i propri risparmi.

Rischi e conseguenze se la carta di credito è finita sul Dark Web

Esistono diversi rischi e preoccupanti conseguenze nel caso la propria carta di credito sia finita sul Dark Web. Eccole sintetizzate qui di seguito:

la vittima rischia transazioni non autorizzate, clonazione della carta e potenziali problemi legati al furto di identità; i dati possono essere facilmente sfruttati per transazioni fraudolente, furti di identità e altri crimini informatici; la condivisione gratuita del database abbassa notevolmente la barriera d’ingresso per i criminali informatici offrendo ampio spazio di azione.

Quali precauzioni sono consigliate

Esperti in questi casi hanno spiegato quali precauzioni sono consigliate per evitare che la carta di credito finisca sul Dark Web o perlomeno agire tempestivamente in caso di furto dati: