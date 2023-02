AtlasVPN diventa PIÙ VELOCE e ancora PIÙ CONVENIENTE con l'offerta da 1,81 euro al mese

AtlasVPN è, da tempo, una delle migliori VPN sul mercato, abbinando prestazioni ottime, sia in termini di velocità che di sicurezza, ad un prezzo sempre molto contenuto. Oggi, con il nuovo aggiornamento del servizio, AtlasVPN si rinnova diventando più veloce e più conveniente.

La VPN registra il debutto dei server da 10 Gbps che metteranno a disposizione degli utenti una maggiore larghezza di banda e, quindi, una connessione più veloce. Nel frattempo, l’offerta di AtlasVPN continua ad essere un riferimento del mercato con il servizio che costa appena 1,81 euro al mese scegliendo il piano biennale con sconto dell’83%. Per scoprire i dettagli su AtlasVPN è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

AtlasVPN diventa più veloce con i server da 10 Gbps e costa appena 1,81 euro al mese

Il nuovo aggiornamento di AtlasVPN registra il debutto dei server da 10 Gbps che alzano il livello qualitativo del servizio, in termini di prestazioni della rete protetta durante la navigazione, lo streaming, il downloado o il gaming, evitando il rischio che la congestione di un server possa pregiudicare la qualità della connessione. I nuovi server da 10 Gbps sono più stabili e sono in grado di garantire prestazioni migliori in tutti i contesti di utilizzo, andando ad affiancare i server da 1 Gbps.

AtlasVPN, intanto, continua ad essere la VPN più conveniente e vantaggiosa sul mercato. Il servizio, infatti, costa appena 1,81 euro al mese optando per il piano biennale (con una spesa complessiva di 43 euro pagabili anche in 3 rate con PayPal). Si tratta di un prezzo ridottissimo per l’accesso ad un servizio che, come conferma il nuovo aggiornamento, è in grado di offrire prestazioni al top.

La VPN può contare sulla crittografia dei dati di connessione, una politica no log e l’accesso ad Internet senza limiti di banda o di velocità di connessione. Da notare, inoltre, che AtlasVPN è utilizzabile con un numero illimitato di dispositivi per account, anche contemporaneamente, garantendo tanta flessibilità oltre che convenienza e velocità.

Per scoprire ed attivare AtlasVPN è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.