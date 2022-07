ASUS Zenfone 9 ufficiale: prezzo, dettagli e caratteristiche tecniche

ASUS ha finalmente presentato in via ufficiale il nuovissimo smartphone top di gamma Zenfone 9. Il dispositivo si presenta con un design compatto completamente rivoluzionato rispetto le precedenti generazioni, alimentato da un processore Snapdragon 8+ Gen 1, con fotocamera migliorata, batteria da 4300mAh e display AMOLED da 120Hz.

ASUS Zenfone 9 è già disponibile sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro ad un prezzo di partenza in promozione fino al 17 agosto di 729,00€ IVA inclusa per il modello da 8/128GB.

ASUS Zenfone 9: la scheda tecnica del nuovo smartphone top di gamma

ASUS Zenfone 9 si presenta, come detto, con un look completamente ridisegnato allo scopo di conferirgli uno stile premium ed elegante. Debuttano anche quattro nuove colorazioni, una inedita texture posteriore e la certificazione IP68 per l’impermeabilità all’acqua.

Grande attenzione è stato rivolto al comparto fotografico con un sistema a doppia fotocamera: il sensore principale è targato Sony IMX 766 da 50 megapixel dotato di un nuovo stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi, stabilizzazione elettronica dell’immagine e tecnologia di messa a fuoco automatica ultraveloce. Presente anche una fotocamera ultrawide IMX 363 da 12 megapixel e un obiettivo per i selfie con foro perforato IMX 663 da 12 megapixel.

L’interfaccia ASUS ZenUI 9, basata su Android, è stata ottimizzata per l’uso one-hand e per adattarsi quindi al nuovo design di Zenfone 9, pensato per poter tenere lo smartphone con una sola mano. In proposito, è stato aggiunto ASUS ZenTouch, un pulsante di accensione multifunzione montato sulla parte laterale che include un sensore di impronte digitali.

Per il resto, il nuovo Zenfone si presenta con un display da 5.9 pollici di tipo AMOLED da 120Hz, alimentato da un potente processore Snapdragon 8+Gen 1, fino a 16GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. La batteria da 4300mAh, insieme a tecnologie di efficienza energetica di ultima generazione, ti assicura infine un’autonomia mai vista prima con ricarica rapida a 30 watt.

ASUS Zenfone 9 è disponibile sul sito ufficiale ASUS, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro ad un prezzo consigliato di partenza di 799€ IVA inclusa e in promozione a 729€ fino al 17 agosto per il modello da 8/128GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.