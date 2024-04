Asus Zenbook Pro 15 Oled in offerta: AMD Ryzen 7, RTX 3050 e 16GB di RAM

L’Asus Zenbook Pro 15 OLED è attualmente disponibile su Amazon a soli 1.249,00€, grazie a uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 1.699,00€. Questo notebook è una scelta eccellente per professionisti e creativi che cercano un dispositivo potente, dal design elegante e con una qualità visiva eccezionale.

Il Zenbook Pro 15 OLED è equipaggiato con uno stupendo display touchscreen NanoEdge OLED FHD da 15,6“, che offre colori vividi e neri profondi. Con cornici ultra sottili e un rapporto schermo-corpo dell’88%, il notebook fornisce un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Il design in alluminio non solo conferisce un aspetto premium, ma garantisce anche leggerezza e resistenza, rendendo il dispositivo ideale per professionisti in movimento.

Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 5800HX e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, il Zenbook Pro 15 OLED offre prestazioni elevate, adatte tanto al gaming quanto all’uso professionale come il video editing, la modellazione 3D e il design grafico. I 16GB di RAM e il SSD PCIe da 512GB assicurano avvii rapidi e una gestione efficiente dei compiti multitasking.

L'ASUS Zenbook Pro 15 OLED è una scelta ideale per chi cerca un notebook di alta qualità, grazie ad eccellenti prestazioni hardware e ad un monitor con davvero pochi rivali alla sua altezza.