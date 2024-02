ASUS Zenbook 15 OLED con Ryzen 7 e 16 GB di RAM al MINIMO su Amazon

Per acquistare un nuovo notebook premium in grado di abbinare ottime prestazioni e tanta efficienza è ora possibile puntare su ASUS Zenbook 15 OLED. Il notebook di ASUS, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 899 euro, raggiungendo così il nuovo minimo storico grazie a questa nuova offerta Amazon. La versione in offerta è dotata del processore Ryzen 7 7735U e di 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

ASUS Zenbook 15 OLED al minimo storico su Amazon

Con ASUS Zenbook 15 OLED è possibile acquistare un notebook premium e con ottime specifiche. La scheda tecnica comprende un display OLED da 15,6 pollici con risoluzione di 2.8K. Da segnalare anche il processore AMD Ryzen 7 7735U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Si tratta di una combinazione ideale per ottenere prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo, ma con un occhio all’efficienza e, quindi, all’autonomia di funzionamento. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook ha una tastiera retro-illuminata full-size. C’è anche il sistema audio Dolby Atmos certificato da Harman Kardon.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Zenbook 15 OLED al prezzo scontato di 899 euro, con 100 euro in meno rispetto al prezzo precedente e 200 euro in meno rispetto al prezzo consigliato. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il link riportato qui di sotto.