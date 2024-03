Asus Zenbook 14 in offerta: potente e leggero, oggi ad un prezzo bomba

Il potente laptop Asus Zenbook 14 è il protagonista di un’offerta di Amazon estremamente interessante. Per poco tempo, può essere tuo a solamente 923,13€, con un generoso sconto sul suo normale prezzo di listino.

Questo modello, con il suo design in alluminio sottile e compatto, è progettato per offrire un’esperienza utente eccellente sia in termini di portabilità che di produttività.

Il display WQXGA NanoEdge da 14 pollici con risoluzione 2,5K offre immagini nitide e vivide, con una luminosità fino a 400 nit e una copertura del 100% della gamma di colori sRGB, garantendo una qualità visiva superiore per il lavoro e l’intrattenimento. La tecnologia ASUS Intelligent Performance (AIPT) assicura che il notebook operi ad alte prestazioni costantemente, grazie a un design termico efficiente e soluzioni di risparmio energetico che ottimizzano l’uso della batteria per un’intera giornata di lavoro.

Al cuore del Zenbook 14 batte il processore Intel Core i5-1240P di 12ª generazione, supportato da 8GB di RAM e grafica Intel Iris Xe, che insieme forniscono la potenza necessaria per multitasking fluido e prestazioni grafiche impressionanti.

L‘SSD PCIe 3.0 x4 da 512GB offre ampio spazio di archiviazione e velocità di accesso ai dati, mentre il WiFi 6E assicura connessioni wireless veloci e affidabili.

L’esperienza audio del Zenbook 14 è elevata dal sistema audio stereo Dolby Atmos, certificato da Harman Kardon, che fornisce un suono potente e coinvolgente, ideale per l’ascolto di musica, film e gaming. La tecnologia ASUS 3D Noise Reduction migliora la qualità delle videochiamate, rendendo le immagini della webcam più nitide e chiare.

L’Asus Zenbook 14 in offerta a soli 923,13€ è una scelta eccellente per professionisti e studenti che cercano un notebook di alta qualità che combina prestazioni, portabilità e un’esperienza audiovisiva immersiva. Con le sue caratteristiche premium e il design elegante, rappresenta un investimento valido per chi desidera un dispositivo affidabile e performante per accompagnare le proprie attività quotidiane.