Asus Vivobook Pro 15 in super offerta: RTX 3050 e schermo OLED superbo

L’Asus Vivobook Pro 15 si posiziona come un notebook di alta qualità, ideale per creativi e professionisti alla ricerca di prestazioni elevate senza compromessi. Al prezzo di 999,00€, in forte sconto rispetto al precedente prezzo di 1.199,00€, rappresenta un’opportunità notevole per aggiornare il proprio setup tecnologico.

Il Vivobook Pro 15 brilla per il suo display FHD NanoEdge, che offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie a ampi angoli di visione e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, ottimizzando così la visualizzazione e riducendo l’affaticamento degli occhi.

Sotto il cofano, questo notebook è alimentato da un processore AMD Ryzen 7 6800H, accompagnato da 16GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050, che insieme garantiscono fluidità e reattività in qualsiasi scenario d’uso, dal gaming al rendering video. La tecnologia termica ASUS IceCool Plus assicura che le prestazioni rimangano al top senza surriscaldamenti. La dotazione di porte I/O è generosa, supportando una vasta gamma di dispositivi esterni per una produttività senza limiti.

L’offerta per il Vivobook Pro 15, per poco tempo proposto a soli 999,00€, è un’occasione da non perdere per chi desidera un dispositivo potente, affidabile e adatto a svariati ambiti d’uso. Con la sua combinazione di hardware all’avanguardia, display di qualità e soluzioni innovative per la gestione del calore, rappresenta una soluzione ottimale per chi non vuole scendere a compromessi tra portabilità e prestazioni. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!