ASUS Vivobook GO, versatilità e potenza oggi in forte sconto!

Se stai cercando un notebook che coniughi design, potenza e portabilità, l’ASUS Vivobook GO E1504FA-NJ179W potrebbe essere la risposta ai tuoi desideri. Attualmente in promozione su Amazon, questo dispositivo vede un ribasso del 10%, passando da un prezzo di 699,00€ a soli 629,00€. Un’affare da non perdere per chi vuole un laptop versatile e affidabile ad un prezzo eccellente.

Il Vivobook GO si presenta con un display NanoEdge da 15,6 pollici con bordi sottilissimi, che offre un impressionante rapporto schermo-corpo dell’84%. Nonostante le sue potenti specifiche, il notebook vanta una struttura ultra portatile, pesando solo 1,57kg, ideale per chi è sempre in movimento.

Il cuore di questo laptop è rappresentato dal processore AMD Ryzen 5 7520U, affiancato da una scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics, 8GB di RAM e un rapidissimo SSD PCIE da 512GB. Questa combinazione garantisce performance fluide sia nelle attività lavorative che nelle sessioni di intrattenimento.

L’attenzione ai dettagli non si ferma qui: il Vivobook GO è dotato di una cerniera ruotabile a 180° e di un distintivo tasto Enter giallo brillante, pensati per aumentare la produttività e facilitare la condivisione di contenuti. Inoltre, la tastiera full-size offre una digitazione confortevole, mentre il grande pad multitouch da 6 pollici assicura una navigazione precisa e reattiva.

Per tutti questi motivi, noi lo consigliamo vivamente. Oggi più che mai: non farti scappare questa offerta e acquistalo in forte sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.