Asus Vivobook Go 15 con Ryzen 5, 16GB RAM e SSD da 512GB a -93€

Oggi ho deciso di farti questa segnalazione per avere un computer portatile spettacolare a un prezzo davvero molto vantaggioso. Devi fare presto perché a una cifra del genere andrà a ruba. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Asus Vivobook Go 15 a soli 549 euro, invece che 642,90 euro.

Ti posso assicurare che è tutto vero, non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto del 15% che ti permette di risparmiare la bellezza di 93 euro sul totale. Una promozione davvero da non perdere per nessun motivo. Tra l’altro se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Asus Vivobook Go 15 a prezzo sconvolgente

Inutile ribadire quanto il prezzo in questo caso faccia davvero la differenza. Anche perché siamo di fronte a un ottimo prodotto. Questo portatile monta il potente processore AMD Ryzen 5 7520U con scheda grafica integrata AMD Radeon. Possiede ben 16 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e ti permettono di usare anche programmi e giochi pesanti senza problemi.

È dotato di un SSD da 512 GB che velocizzare notevolmente l’accensione del notebook e dei programmi e ti permette di archiviare quello che desideri senza sacrifici. Ha un corpo molto robusto e un peso di soli 1,57 kg con un display di 15,6 pollici FHD. Possiede una tastiera compatta con tasti sensibili e una cerniera che gli permette di aprirsi a 180°.

Possiede una tastiera compatta con tasti sensibili e una cerniera che gli permette di aprirsi a 180°.