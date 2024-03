Asus Vivobook Flip S14 in offerta a 599€: schermo touch e iper-versatilità

L’Asus VivoBook Flip S14 è un esempio lampante di come la tecnologia possa coniugare potenza, flessibilità e design in un unico dispositivo, ora disponibile al prezzo di 599,00€, grazie a uno sconto del 8% sul precedente prezzo di 649,00€.

Questo notebook in alluminio, dotato di un display touchscreen da 14 pollici Glossy NanoEdge, incarna perfettamente la filosofia di Asus nell’offrire esperienze utente straordinariamente immersive.

La particolarità del display, con le sue cornici sottilissime, permette di alloggiare un pannello di dimensioni superiori in uno chassis compatto da 13 pollici, garantendo una qualità visiva eccezionale senza sacrificare la portabilità.

La versatilità è un altro aspetto chiave del VivoBook Flip S14, resa possibile dalla robusta cerniera a 360° che consente di utilizzare il dispositivo in varie modalità: come un laptop tradizionale, un tablet, o in qualsiasi angolazione intermedia.

Dal punto di vista delle prestazioni, il VivoBook Flip S14 non delude. Equipaggiato con un processore Intel Core di tredicesima generazione i3-1315U, 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 256GB, questo notebook assicura un accesso ai dati veloce e fluido, oltre che la possibilità di riprodurre senza intoppi la maggior parte di applicazioni per la produttività e lo studio.

Con un peso di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile, il VivoBook Flip S14 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo che combini produttività ed intrattenimento senza compromessi sulla portabilità.

Prestazioni elevate, qualità dell’immagine impeccabile e un design elegante e portatile. L’Asus VivoBook Flip S14 è un acquisto intelligente, non farti scappare questa offerta e fallo tuo a meno di 600€!