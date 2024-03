ASUS Vivobook 15: sconto IMPERDIBILE del 26% su Amazon

Il mondo digitale è in costante evoluzione, e per rimanere al passo con le richieste del lavoro e dell’intrattenimento, è essenziale avere un laptop che unisca eleganza e potenza senza compromessi. Sotto questo punto di vista, l’ASUS Vivobook 15 è tutto ciò che un dispositivo moderno dovrebbe essere. Inoltre, oggi è il momento perfetto per acquistarlo, grazie al fantastico sconto del 26% su Amazon in occasione della festa delle offerte di primavera. Cogli al volo questa occasione e fallo tuo al prezzo competitivo di soli 549,00 euro, anziché 743,33 euro.

ASUS Vivobook 15: difficile resistergli a questo prezzo

Una delle caratteristiche che colpiscono di più dell’ASUS Vivobook 15 è il suo display NanoEdge. Questo schermo offre una vasta area visiva, perfetta per un’esperienza coinvolgente sia nel lavoro che nel gioco. Il pannello FHD ad ampia visuale è ulteriormente migliorato da un rivestimento antiriflesso, che elimina fastidiosi bagliori e riflessi, permettendoti di concentrarti pienamente su ciò che conta.

La tastiera retroilluminata, completa di tasti in italiano, non solo aggiunge uno stile distintivo al Vivobook 15, ma rende anche più agevole lavorare in ambienti poco illuminati. E grazie alla cerniera lay-flat a 180°, condividere il tuo schermo con colleghi o amici diventa un gioco da ragazzi, offrendo un’esperienza di condivisione senza compromessi.

Sotto al telaio batte il processore Intel Core di dodicesima generazione i5-1235U che garantisce prestazioni fluide in qualsiasi attività, dalla navigazione web al multitasking più impegnativo. La scheda grafica Intel Iris Xe invece, offre una resa visiva sorprendente, mentre i 16GB di RAM e l’SSD PCIe da 512GB assicurano spazio e velocità per archiviare e accedere rapidamente a tutti i tuoi file e applicazioni.

La sicurezza non è mai stata così importante come oggi. Con la tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che la superficie del tuo notebook è costantemente protetta dalla proliferazione di virus e batteri.

L’ASUS Vivobook 15 è la scelta ideale per le tue esigenze lavorative o di studio. Approfitta subito del super sconto del 26% su Amazon, per aggiudicartelo al prezzo speciale di soli 549,00 euro, prima che sia troppo tardi.