ASUS Vivobook 15 in offerta a 429€ su Amazon: è un AFFARE (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di un notebook economico ma dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con le Offerte di Primavera di Amazon, potete puntare su un modello davvero interessante. Si tratta dell’ASUS Vivobook 15 che viene proposto ora al prezzo scontato di 429 euro, nuovo minimo storico. Il modello in questione è dotato del processore Intel Core i3-1215U con 6 core e prestazioni di gran lunga superiori ai Core i3 di precedente generazione. Il notebook è acquistabile anche in 5 rate, con pagamento tramite carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

ASUS Vivobook 15 al minimo su Amazon: è ottimo

La versione di ASUS Vivobook 15 in offerta su Amazon è la scelta ideale per chi cerca un notebook economico ma molto valido, in grado di offrire prestazioni eccellenti in tanti contesti.

Il modello ha un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD ed è dotato del processore Intel Core i3-1215U a 6 core e con grafica integrata. Da segnalare anche 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre a una tastiera full size con layout italiano e al sistema operativo Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Vivobook 15 al prezzo scontato di 429 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con la colorazione Cool Silver.

Da notare che l’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.