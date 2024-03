ASUS ROG Strix G16 è il notebook da gaming da prendere a QUESTO PREZZO su Amazon

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming di ottima qualità, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo dedicata all’ASUS ROG Strix G16. Il notebook in questione è disponibile con un prezzo scontato di 1.399 euro, con possibilità di beneficiare di ben 200 euro di sconto rispetto al precedente prezzo minimo di Amazon. La versione in offerta combina il potente processore Intel Core i7-13650HX con la scheda video NVIDIA RTX 4060. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile di seguito.

ASUS ROG Strix G16: a questo prezzo è il notebook da gaming su cui puntare

Il notebook ASUS ROG è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo:

il processore Intel Core i7-13650HX

la scheda video NVIDIA RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata

con 8 GB di memoria dedicata 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 240 Hz

il sistema operativo Windows 11

Il modello in offerta di ASUS ROG è la scelta giusta per acquistare un nuovo notebook da gaming davvero potente e con un prezzo accessibile, grazie allo sconto garantito da Amazon. Si tratta di una versione equilibrata, con tanta potenza ma anche tanta efficienza, grazie ai componenti scelti di Intel e NVIDIA.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook ASUS ROG Strix G16 al prezzo scontato di 1.399 euro. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato ed è accessibile premendo sul box riportato qui di sotto.