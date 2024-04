Asus ROG Phone 8 in offerta, risparmi 100€: potente e carismatico

E’ potente, carismatico e progettato per soddisfare i gamer più esigenti. Se cerchi un punto d’incontro formidabile tra uno smartphone e una console di gioco, l’Asus ROG Phone 8 di ultimissima generazione è la scelta più naturale. A maggior ragione perché oggi è disponibile su Amazon con una scontistica piuttosto interessante.

Normalmente proposto a 1099,99€, oggi può essere tuo con uno sconto di esattamente 100€. Considerato che è uscito solamente pochissimi mesi fa, non è per nulla male. Eh sì, ovviamente al momento del checkout potrai decidere di dividere l’importo in più rate mensili: ti basterà scegliere il pagamento con Credit Line di Cofidis.

Ma cosa significa, esattamente, che il ROG Phone 8 è uno smartphone pensato per il gaming? Beh, da un dispositivo con questa nomea ci si aspetta innanzitutto tanta potenza e una RAM robusta, in grado di supportare i giochi più frenetici – sia app, che cloud gaming – senza esitazioni e rallentamenti. Subito dopo, ci interessa che lo schermo sia incredibile reattivo, con una frequenza d’aggiornamento estremamente alta e una capacità di registrare gli input touch pressoché istantaneamente. Inutile dire che il ROG Phone 8 soddisfa a pieno tutti questi requisiti.

Il SoC è lo Snapdragon 8 Gen 3, cioè il più potente chip dedicato al mercato dei top di gamma Android. Ottima la RAM, da ben 12GB, accompagnata da uno storage da 256GB. Lo schermo, invece è un 6,78″ E6 Flexible Amoled della Samsung con tecnologia LTPO e, dunque, un refresh rate adattivo che può arrivare fino a ben 165Hz. Insomma, una scheda tecnica di tutto rispetto – per usare un eufemismo.

Quanto al design, ritroviamo il linguaggio carismatico della linea ROG, dedicata ai prodotti di Asus per il gaming (laptop, monitor, accessori e console). A nostro giudizio è estremamente aggressivo e carismatico: perfetto per chi cerca qualcosa di diverso dall’anonimato e dal conformismo degli altri top di gamma sul mercato. Bellissimo anche il logo ROG con tecnologia AniMe Vision e 341 Mini-LED programmabili a piacere (insomma, il colore lo scegli tu).

Per tutti questi motivi, noi ti suggeriamo caldamente di non farti scappare questa offerta e acquistare subito l’Asus ROG Phone 8 ad un ottimo prezzo!