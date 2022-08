Asus ROG Phone 6D mostra i muscoli su AnTuTu

Il nuovo flagship da gaming di casa Asus ROG, il Phone 6D, è appena apparso all’interno del portale di AnTuTu rivelando il suo processore che sappiamo essere il Dimensity 9000+ di MediaTek.

Come tutti sappiamo, l’OEM taiwanese ha lanciato i nuovi gaming phone ROG Phone 6 il mese scorso e il modello Pro è stato uno dei terminali più potenti in assoluto per diverso tempo all’interno della classifica di AnTuTu. Adesso scopriamo che la società sta lavorando ad un nuovo smartphone incredibile della serie che presenta un processore inedito e che verrà lanciato in alcuni mercati selezionati.

Asus ROG Phone 6D: tutto quello che sappiamo

Secondo quanto riferito infatti, scopriamo che il nuovo modello di Asus porta il numero AI2203D e si chiamerà ROG Phone 6D; sotto la scocca troveremo il processore MediaTek Dimensity 9000+. Ad oggi, questo smartphone ha segnato l’incredibile punteggio di 1.146.594 su AnTuTu e ciò significa che è più potente dell’ultima ammiraglia ROG Phone 6 Pro che abbiamo conosciuto di recente con lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Non di meno, il portale rivela che il suddetto telefono ha registrato 291.317 punti sul fronte CPU, che equivale al 15% in più rispetto alla controparte con processore Qualcomm. Nei test GOU, MEM e UX invece, abbiamo ottenuto punteggi differenti. Ecco quali: 430.867, 218.270 e 206.140 punti.

Ricordiamo che il flagship ha già supertato vari portali per la certificazione online; lo abbiamo avvistato sull’ente cinese 3C e abbiamo scoperto che disporrà della fast charge a 65W. Oggi il telefono è stato avvistato sul portale cinese “China RoHS Compliance Mark”, ma la compagnia non ha ancora annunciato nulla. La data di lancio è avvolta nel mistero. Riceverà una commercializzazione globale? O resterà un’esclusiva asiatica? Al momento brancoliamo nel buio.

Se volete comprare il modello 6 Pro di Asus ROG però, sappiate che si trova su Amazon a 1149,00€. È un prezzo alto ma per gli amanti del gaming mobile è il top.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.