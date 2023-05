ASUS ROG Ally prezzo, data di uscita e preorder: cosa c'è da sapere

Republic of Gamers, l’etichetta di ASUS dedicata al mercato videoludico, annuncia ufficialmente ROG Ally, la nuova console portatile basata su Windows 11.

Nel corso dell’evento di lancio, la compagnia ha fatto sapere che ROG Ally sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 13 giugno 2023 ad un prezzo di 799 euro. Puoi già preordinarla su Mediaworld per riceverla al D1.

ASUS ROG Ally: la sfida a Steam Deck è lanciata

ROG Ally è il frutto della collaborazione tra ASUS e AMD, che hanno creato un APU esclusivo per questa console: il Ryzen Z1 Series. Questo chip si basa sull’architettura Zen 4 con grafica RDNA 3 e offre una potenza di calcolo paragonabile a quella delle console domestiche. Il modello standard ha una CPU da 6 core e 12 thread, mentre il modello Extreme ha una CPU da 8 core e 16 thread. Entrambe le versioni supportano le tecnologie di upscaling di AMD Radeon Super Resolution e FidelityFXTM Super Resolution, per ottimizzare le prestazioni in ogni gioco.

L’esperienza di gioco verrà esaltata da uno schermo da 7 pollici Full HD con refresh rate a 120 Hz e supporto FreeSync Premium, per garantire una visione nitida e fluida in ogni situazione. Il pannello vanta una luminosità di 500 nits, che ti consente di giocare anche all’aperto senza problemi. Inoltre, il touchscreen ti facilita la navigazione nel desktop Windows 11.

Tra le altre caratteristiche vanno citate la memoria da 16 GB di RAM LPDDR5, lo storage da 512 GB SSD PCIe Gen4, lo slot per schede microSD UHS-II, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth, l’USB-C e gli speaker stereo Dolby Atmos.

Una tale potenza ha ovviamente bisogno di un sistema termico efficiente che qui trova il nome di Zero Gravity: parliamo di una doppia ventola con alette del dissipatore ultrasottili e condotti termici ad alto attrito. Una combo che dovrebbe garantire che la console rimanga fresca in qualsiasi situazione.

ROG Ally promette di sfidare alla grande Steam Deck nel suo stesso campo: sarà disponibile quindi dal 13 giugno 2023 al prezzo di 799 euro con 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate inclusi. La variante con AMD Ryzen Z1 a 6 core e 12 thread sarà disponibile nel terzo trimestre del 2023 ad un prezzo di 699 euro.

