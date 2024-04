ASUS ROG Ally in offerta a 414€: è il nuovo MINIMO STORICO

La console portatile ASUS ROG Ally è protagonista di una nuova offerta eBay senza precedenti. Grazie ai codici sconto PSPRAPR24 e ASUSGIACA2024, da aggiungere entrambi al carrello prima di completare l’acquisto, nella pagina di pagamento, è possibile acquistare la console al prezzo di 416 euro per la versione con processore Z1, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Si tratta del nuovo minimo storico per la console. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Nel prezzo sono inclusi anche 3 mesi di Game Pass.

ASUS ROG Ally: a questo prezzo è da prendere subito

La ASUS ROG Ally è la scelta giusta per poter acquistare una console da gaming portatile, con sistema operativo Windows 11. Le specifiche sono ottime: c’è il chip Ryzen Z1, garanzia di ottime prestazioni, e ci sono anche 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che vanno a completare il quadro. La console ha tutto quello che serve per offrire un’esperienza di gioco in mobilità completa e soddisfacente.

Con la nuova offerta eBay e l’utilizzo dei codici sconto PSPRAPR24 e ASUSGIACA2024, è ora possibile acquistare ASUS ROG Ally al prezzo scontato di 416 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per la console di ASUS che può essere acquistata anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.