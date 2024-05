Astro A40 TR in offerta su Amazon: a questo prezzo vanno prese subito

Le Astro A40 TR sono delle cuffie da gaming eccezionali, particolarmente apprezzate per la loro qualità audio, comfort e robustezza. Questo modello presenta un design semi-aperto che offre un’esperienza sonora naturale e immersiva, mantenendo una qualità sonora elevata grazie al supporto Dolby Atmos, incluso con un codice di attivazione di due anni​.

Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo davvero imperdibile: con lo sconto del 18%, sono tue a solamente 149,99€. Un ottimo prezzo per quelle che sono tra le migliori cuffie da gaming sul mercato!

Le A40 TR offrono un’ampia libertà di personalizzazione. Le cuffie sono dotate di cuscinetti auricolari magnetici rimovibili e di speaker tags intercambiabili, che permettono di passare facilmente da una configurazione aperta a una chiusa con l’uso di un Mod Kit.

Nella confezione troverai anche il MixAmp Pro TR, un dispositivo che non solo regola il volume e il mix di chat e gioco, ma migliora significativamente la qualità audio grazie al suo potente DAC. Il MixAmp supporta il suono surround Dolby Atmos e offre preset EQ personalizzabili tramite il software Astro Command Center, permettendo agli utenti di ottimizzare l’audio in base alle proprie esigenze​.

La costruzione delle A40 TR è solida, con materiali premium che garantiscono durabilità senza compromettere il comfort. Gli archetti in metallo e i padiglioni regolabili assicurano una vestibilità confortevole anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

Come probabilmente sai già, Astro nel mondo del gaming continua ad essere una garanzia assoluta. Non ci sono cuffie da gaming migliori sul mercato. Non con questo rapporto qualità prezzo eccezionale, quantomeno. Non rimane ancora molto tempo: acquista subito le A40 TR e approfitta dello sconto del 19%!