Assicurazione auto online: attenzione ai siti truffa

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha recentemente lanciato un importante avvertimento a tutti gli automobilisti. Se devi sottoscrivere la tua assicurazione auto online fai molta attenzione al crescente fenomeno dei siti truffa che propongono assicurazioni fasulle.

Infatti, negli ultimi mesi si è registrato un preoccupante aumento delle pagine web non autorizzate che offrono polizze RC Auto a prezzi estremamente vantaggiosi. Questi portali, apparentemente legittimi, in realtà operano in modo completamente abusivo, senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Diventa quindi indispensabile per ogni automobilista fare attenzione quando è alla ricerca dell’assicurazione auto online più conveniente, altrimenti cadere in questi siti truffa diventa facile come bere un bicchiere d’acqua. Vediamo quindi come riconoscere queste truffe.

Assicurazione Auto Online: come riconoscere i siti truffa

Riconoscere i siti truffa, quando sei alla ricerca dell’assicurazione auto online più economica, è fondamentale. L’IVASS ha fornito alcuni consigli utili per aiutare i consumatori a identificare potenziali truffe:

diffidare di offerte eccessivamente convenienti ;

; verificare sempre l’effettiva sottoscrizione dell’intermediario agli elenchi ufficiali ;

; controllare che i siti web utilizzino protocolli https e dispongano di una privacy policy ;

e dispongano di una ; prestare attenzione a eventuali errori grammaticali e refusi, spesso indice di scarsa professionalità.

Rischi per gli automobilisti

Sottoscrivere un’assicurazione auto online con un sito truffa non autorizzato comporta gravi rischi per gli automobilisti:

circolazione senza una copertura assicurativa valida;

assicurativa valida; sanzioni pecuniarie e sequestro del veicolo in caso di controlli;

e in caso di controlli; responsabilità diretta per eventuali danni causati a terzi;

per eventuali danni causati a terzi; perdita di denaro.

Solo a dicembre 2024 i siti truffa oscurati dall’IVASS sono stati 12. Ecco l’elenco completo e aggiornato al 27 dicembre 2024, data dell’ultima pubblicazione:

www.carolloconsulenzeassicurative.it www.sea-automobili.it e sea-automobili.it vincenzopierrobrokerassicurazionisrl.it www.marzioabbondanza-consulente.it e marzioabbondanza-consulente.it fgassicurazioni.it www.agenziaprimaonline.it www.siassicura.it e siassicura.it www.micarelli-broker.com e micarelli-broker.com unipolsaicb.com www.spieziamediazione.it e spieziamediazione.it – www.stanelliassicurazioni.com e stanelliassicurazioni.com myassicura.si

L’IVASS invita tutti i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali siti sospetti, per contribuire al contrasto di questo fenomeno criminale in rapida espansione. Non solo gli automobilisti dovranno fare attenzione a queste truffe. Infatti, c’è preoccupazione perché il fenomeno potrebbe aumentare dopo l’obbligo di assicurazione per i monopattini.