Monopattini: arriva l'obbligo di assicurazione

Il Senato ha approvato il nuovo Codice della Strada con 83 voti favorevoli, 47 contrari e 1 astenuto. Il 27 marzo scorso era stato approvato dalla Camera con 163 voti a favore. Questo vuol dire che saranno introdotte importanti novità per la sicurezza sulla strada come, ad esempio, l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici in Italia.

Il nuovo DDL entrerà in vigore subito dopo i 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ultimo step che segue la firma del Presidente della Repubblica. Quindi, il Codice della Strada 2024 potrebbe entrare in vigore tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Il Ministro Matteo Salvini spera che entri in vigore a Natale 2024.

Uno degli aspetti importanti da tenere presente è che le modifiche al Codice della Strada non saranno retroattive. In pratica, non potranno essere applicate al passato. Quindi, le nuove sanzioni, si riferiranno solo ai fatti accertati e contestati appena dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la vacatio legis di 15 giorni dalla pubblicazione.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato: “Con queste nuove norme puntiamo a migliorare la sicurezza stradale e a regolamentare l’uso dei monopattini elettrici, che negli ultimi anni hanno causato troppi incidenti“.

Monopattini Elettrici: arriva l’obbligo di assicurazione

Entriamo ora nel merito di un tema molto discusso. Stando al nuovo Codice della Strada, al pari di auto e moto, anche i monopattini elettrici in Italia avranno l’obbligo di assicurazione. In altre parole, tutti coloro che possiedono uno di questi mezzi dovranno inevitabilmente provvedere a una copertura RC verso terzi per poter circolare.

Se hai un monopattino elettrico probabilmente ti starai chiedendo quali sono i costi stimati. Si parla di importi che variano da 30 a 150 euro annuali. Tuttavia, la buona notizia è che l’obbligo non sarà immediato, ma serviranno alcuni mesi per l’attuazione in modo che anche le compagnie assicurative possano organizzarsi per proporre servizi adatti.

Altri obblighi

Il Codice della Strada 2024 introdurrà ulteriori obblighi. Oltre all’assicurazione, per i monopattini elettrici arriva anche il casco obbligatorio per tutti. In buona sostanza, non più solo per i minorenni, ma per tutti i conducenti e il casco scelto dovrà essere conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

Inoltre, sarà anche necessario un contrassegno identificativo da applicare al monopattino elettrico, come per diversi altri Paesi in Europa come la Germania. In altre parole, ogni monopattino dovrà avere la sua targa che verrà rilasciata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, un adesivo plastificato e non rimovibile.

Infine, saranno introdotti anche nuovi limiti alla circolazione. Sarà vietato circolare contromano e su strade con limite oltre i 50 km/h oltre che su marciapiedi, aree pedonali e piste ciclabili.