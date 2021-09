Se la tua PlayStation 4 sta reclamando un nuovo titolo, esaudisci i suoi desideri e portati a casa Assassin's Creed Valhalla a soli 34,99€ su Amazon. Il ribasso del 36% ti permette di risparmiare circa venti euro sul prezzo di listino. In più con le spedizioni Prime lo ricevi praticamente in un giorno, per vivere l'avventura fin da subito.

Assassin's Creed Valhalla: la Limited edition è esclusiva Amazon

Ubisoft colpisce ancora con il suo ultimo titolo legato a Assassin's Creed. In questo caso l'ambientazione è totalmente affascinante visto che riprende la mitologia norrena. In poche parole vestirai i panni di un vichingo per condurre razzie leggendarie e non solo.

Vesti i panni di Eivor, combattente senza paura e leggenda tra tutti i vichinghi. Conduci il tuo clan dal desolante gelo della Norvegia fino al cuore delle praterie dell'Inghilterra del nono secolo. Fonda il tuo insediamento e parti alla conquista di una terra ostile con ogni mezzo necessario: tutto pur di ottenere la gloria del Valhalla

Si tratta della versione fisica per PlayStation 4

In aggiunta alla storia base, questa edizione possiede dei contenuti esclusivi. Non per nulla si tratta di un vantaggio legato a solo questa copia venduta su Amazon. In particolar modo avrai a disposizione dei contenuti digitali aggiuntivi come un set di rune aggiuntive e il lupo Haiti.

In più è possibile effettuare l'upgrade gratuito alle console next gen, in questo caso sulla tua PlayStation 5 se la possiedi o punti all'acquisto.

