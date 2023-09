Aspirapolvere senza filo JET Samsung scontati del 20% con questo codice speciale

Sul sito di Samsung è disponibile un nuovo codice sconto speciale sugli aspirapolvere senza filo JET, il meglio che la tecnologia possa offrire. Il codice da usare è SPECIALJET: funziona solo se scritto in maiuscolo e collegandoti alla pagina dedicata all’offerta da qui.

Valido fino al 2 ottobre, lo puoi sfruttare per ottenere un ottimo sconto sul potentissimo aspirapolvere Beskope Jet, il top di gamma assoluto, ideale per chi vive con uno o più animali domestici e abita in una casa di grandi dimensioni.

Aspirapolvere senza filo JET Samsung ancora più convenienti con questo codice

Tra i migliori aspirapolvere senza filo che puoi comprare sfruttando il codice sconto SPECIALJET c’è anche il modello BESKOPE Jet pet da 220W di potenza, con autonomia fino a 60 minuti e funzionalità carica e svuota in un solo gesto tramite la base all in one Clean Station.

È un aspirapolvere ideale per eliminare senza problemi i peli degli animali domestici, siano essi cani o gatti, grazie alla mini turbo spazzola progettata appositamente per scovare anche i peli introvabili. L’accessorio, dotato di bocchetta e setole in gomma, è utilissimo anche su tutti gli imbottiti, inclusi materassi, cuscini e divani.

Ecco come usare il codice. Innanzitutto collegati alla pagina dedicata all’offerta, seleziona quindi l’aspirapolvere che più ti interessa e premi sul pulsante Aggiungi al carrello in alto a destra. Nella nuova pagina che si apre aggiungi SPECIALJET sotto la voce Codice promozionale, dopodiché premi sul pulsante Applica. Pochi istanti dopo visualizzerai il nuovo importo dell’ordine scontato fino al 20%. Non ti resta dunque che cliccare su Procedi all’acquisto.

Ti ricordiamo che puoi pagare anche tramite PagoDIL, dilazionando il pagamento da un minimo di 3 fino a un massimo di 12 rate a interessi zero.

Approfitta ora del codice sconto speciale sugli aspirapolvere JET di Samsung, così da risparmiare fino al 20% sugli eccellenti prodotti della famiglia JET del colosso asiatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.