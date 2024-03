Aspirapolvere Rowenta XXL in offerta: meno di 80€, ma hai pochissimo tempo

Il Rowenta Compact Power XXL è un aspirapolvere a traino senza sacco che combina capacità eccezionale, design compatto e prestazioni di pulizia elevate, ora disponibile al prezzo scontato di 79,99€, rispetto al prezzo originale di 114,99€.

Questo dispositivo è progettato per offrire un’esperienza di pulizia superiore, con caratteristiche che soddisfano le esigenze degli spazi grandi e piccoli, garantendo allo stesso tempo efficienza energetica e facilità d’uso.

Con una capacità XXL di 2,5 litri, il Rowenta Compact Power XXL permette di pulire grandi superfici senza interruzioni, riducendo la frequenza di svuotamento del contenitore della polvere. Questo lo rende particolarmente adatto per case con ampi salotti o aree di vita, offrendo maggiore autonomia e comfort durante le sessioni di pulizia.

Il design elegante e compatto dell’aspirapolvere assicura una maggiore praticità, semplificando le operazioni di pulizia e conservazione. La sua forma compatta lo rende facile da riporre anche negli spazi più ristretti, come armadi o ripostigli.

La potenza di aspirazione è garantita dal motore EffiTech ad alta efficienza, che offre prestazioni di pulizia eccezionali riducendo al contempo il consumo energetico. Questo motore è una testimonianza dell’impegno di Rowenta verso soluzioni di pulizia sostenibili ed efficaci.

Il sistema Clean Express semplifica notevolmente il processo di svuotamento del contenitore della polvere. Con solo quattro semplici passaggi, gli utenti possono rimuovere e svuotare il contenitore senza entrare in contatto con la polvere, garantendo un’esperienza di pulizia igienica e senza problemi.

Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 80€. Ti consigliamo di fare in fretta: le scorte in offerta stanno andando in esaurimento molto rapidamente!