Aspira, lava e si vuota da SOLO: un robot pazzesco a prezzo BOMBA (299€)

L’eccellente ROIDMI EVE è robot aspirapolvere eccellente, in grado di aspirare e lavare il pavimento, ma non solo. Infatti, è anche in grado di svuotarsi completamente da solo, dopo aver finito di pulire. In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 299,99€ appena, semplicemente spuntando il coupon in pagina e completando al volo il tuo ordine prima che la promozione finisca. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazi ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitatissima.

Questo incredibile prodotto 2 in 1 non solo aspira efficacemente la polvere e lo sporco dai tuoi pavimenti, ma ha anche una funzione di spazzatura integrata. Con un serbatoio automatico dello sporco di 2.5L, puoi dimenticare di dover svuotare continuamente il contenitore. Come anticipato, il prodotto si svuota da solo, garantendoti una pulizia continua senza interruzioni.

Grazie alla sua potenza di aspirazione di 4000 Pa, questo aspirapolvere robot offre prestazioni superiori per assicurarti che ogni angolo della tua casa sia impeccabile. Non importa se hai pavimenti duri o tappeti, affronta ogni superficie con facilità, eliminando polvere, peli e detriti.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo robot aspirapolvere è la sua intelligente navigazione. Dotato di un sistema di mappatura avanzato, rilevare gli ostacoli e creare un percorso di pulizia ottimale per la tua casa. Inoltre, puoi controllarlo tramite l’applicazione per smartphone, che ti consente di avviare la pulizia, impostare orari programmati e monitorare lo stato del robot ovunque ti trovi.

La facilità d’uso è un altro punto di forza di questo aspirapolvere robot. Basta premere un pulsante per far partire la pulizia o utilizzare la funzione di programmazione per impostarlo affinché lavori quando più ti conviene. Inoltre, grazie al suo design sottile ed elegante, può facilmente raggiungere gli spazi stretti sotto i mobili e pulire in modo efficace anche nelle zone più difficili da raggiungere.

