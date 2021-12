Arriveranno PC gaming più economici grazie a Nvidia

La nuova GPU per laptop RTX 2050 di Nvidia potrebbe potenzialmente permette di alimentare laptop più convenienti di quelli attuali. Ci si deve aspettare una nuova generazione di computer da gaming “economici”?

Nvidia: cosa sappiamo della GPU RTX 2050?

A differenza di altri chip della serie 20, la nuova RTX 2050 si basa sull'architettura Ampere, però bisogna dire che questa, nonostante debba ancora arrivare sul mercato, non sembra affatto “nuova”, considerando che la società ha già rilasciato le GPU RTX 3050 e 3050 Ti per laptop all'inizio di quest'anno. Ma è chiaro che Nvidia non sia ancora pronta a ritirare le sue GPU della serie 20: la società afferma che l'RTX 2050 sarà disponibile nei laptop a partire dalla primavera del 2022.

L'RTX 2050 non è solo un pezzo di vecchio hardware riportato in vita. A differenza di altri chip della serie 20, questo modello si basa sull'architettura Ampere GA107, e non sulla Turing.

Ampere è la stessa architettura da cui è alimentata l'RTX 3050 (e tutte le altre schede della serie 30) e il suo confezionamento in una scheda facente parte della serie 20 potrebbe potenzialmente offrire alcuni degli stessi miglioramenti del ray-tracing a un prezzo più conveniente.

L'RTX 2050 viene fornito con gli stessi 2.048 core CUDA e 4 GB di memoria GDDR6 dell'RTX 3050. Tuttavia, offre un bus di memoria a 64 bit rispetto a quello a 128 bit dell'RTX 3050, portando potenzialmente a un leggero calo delle prestazioni.

Sebbene sia possibile che Nvidia rilasci una GPU che non appartiene all'ultima e più grande serie 30 a causa della carenza di chip in corso, la mossa potrebbe anche essere un modo per fornire una via di mezzo tra l'RTX 3050 e l'RTX 1650. La compagnia potrebbe voler sul mercato una sua GPU di fascia media capace di offrire un aumento delle prestazioni rispetto all'RTX 1650, ma ad un prezzo più conveniente rispetto ai dispositivi che supportano l'RTX 3050.

Oltre a questo modello, Nvidia ha anche annunciato i chip per laptop entry-level MX550 e MX570, ma la società non ha fornito molti dettagli sulle loro specifiche. Nvidia menziona vagamente “più CUDA Core” e “velocità di memoria più elevate” senza numeri solidi per eseguirne il backup. Tutto questo arriva circa due settimane dopo che Nvidia ha rilasciato una nuova versione della RTX 2060, originariamente lanciata nel 2019, che offre un aggiornamento di 12 GB di RAM video rispetto ai 6 GB di VRAM forniti dal modello standard.