Arrivano i nuovi colori di HomePod Mini, ma da noi?

Il nuovo HomePod Mini di Apple arriva sul mercato in nuove opzioni di colore; sarà presto disponibile per l'acquisto, non solo in USA e nei Paesi in cui è già stato annunciato, ma arriverà prestissimo anche da noi in Europa.

HomePod Mini: facciamo il punto

Apple ha recentemente annunciato che l'altoparlante HomePod Mini sarebbe presto stato disponibile in più opzioni di colore. Ora, il gigante della tecnologia ha iniziato a vendere lo smart speaker in giallo, arancione e blu. Prima di adesso, era disponibile solo in due colori: Space Grey e White.

Le nuove colorazioni dell'HomePod Mini possono essere acquistate tramite Apple.com e tramite l'app Apple Store negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In località selezionate negli Stati Uniti e in Canada, l'azienda offre anche il ritiro in giornata.

Il nuovo smart speaker con Siri a bordo però arriverà in più opzioni di colore anche in Cina, Hong Kong, Giappone e Taiwan. Poco dopo, la società espanderà la disponibilità in Australia, Austria, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Spagna e Regno Unito alla fine di questo mese.

I concorrenti di Apple nella categoria degli altoparlanti intelligenti, Google e Amazon con i loro altoparlanti Nest Mini ed Echo Dot, offrivano già da tempo colori vivaci. Mentre Google ha le versioni Blue e Orange di Nest Mini, Amazon offre Echo Dot in Blue e in alcune varianti a tema animale rivolte ai bambini.

L'HomePod Mini presenta un design circolare a forma di ciotola ed è avvolto in tessuto a rete. Emette il suono in un array a 360 gradi e l'azienda afferma che combina un suono straordinario con l'intelligenza di un assistente vocale.

Il dispositivo è alimentato da un chipset Apple S5 che aiuta con l'audio computazionale. È possibile collegare due altoparlanti per farli lavorare insieme come altoparlanti stereo e possono anche essere utilizzati per inviare un messaggio agli altri prodotti della mela utilizzando una funzione chiamata Intercom. Potete anche utilizzarla per inviare e ricevere messaggi su altri device come iPhone, Apple Watch, CarPlay e AirPods.