Arriva "NowPlaying", il rivale di Shazam

Apple Music ha appena introdotto un nuovo client chiamato “NowPlaying”, ovvero una nuovissima app lanciata dallo sviluppatore Hidde Van Der Ploeg. Di fatto, combina le caratteristiche di Shazam ma con un tocco speciale.

NowPlaying: come funziona?

Rilasciato di recente, NowPlaying funziona come Shazam ma permette alle persone di scoprire di più sulla musica in ascolto. Lo sviluppatore spiega i vantaggi dell'app:

Al momento, dovresti conoscere il disco a memoria, contare i groove o guardare la copertina e l'etichetta per sapere quale canzone sta suonando. NowPlaying ti dirà tutto ciò che possiamo trovare per la musica trovata. Come le note editoriali, dove è stata registrata la canzone e persino chi ha suonato quale strumento.

L'app ha poi, alcune caratteristiche chiave, come:

Rileva automaticamente tramite ShazamKit: con questa feature potete sapere esattamente quale musica sta riproducendo, consentendo all'app di essere un'estensione del display del vostro giradischi o della radio e di cambiare automaticamente quando la canzone cambia: Scopri di più sulla canzone in riproduzione: NowPlaying ti dice tutto ciò che l'app può trovare per la musica che è abbinata come note editoriali, dove è stata registrata la canzone e altro ancora.

Disponibile per iPhone e iPad, è sufficiente connettersi al vostro account Apple Music per aggiungere rapidamente i brani che scoprite alla vostra libreria. Con un'interfaccia pulita, utilizza i colori della copertina dell'album per garantire che l'interfaccia corrisponda sempre all'estetica della canzone.

Volendo, potete anche utilizzare il supporto per puntatori e shortcuts per iPadOS, condividere l'URL della canzone con gli amici, cercare musica su Discogs, nascondere i pulsanti per un'interfaccia ancora più minimalista e divertirvi con NowPlaying in inglese, olandese, spagnolo, tedesco, italiano o portoghese.

In futuro, l'app prevede di aggiungere una funzione “Preferiti” in modo da poter salvare i brani (ri)scoperti, nonché aggiungere il supporto per Spotify, i widget, un'app companion per tvOS e una per Apple Watch.