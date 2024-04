Aria PULITA in casa con Hoover e il suo purificatore contro ALLERGIA

La primavera è in assoluto una delle stagioni più belle ma quando si deve fare il conto con allergie e naso colante, beh, è tutt’altra storia. Non è detto che tu non possa godertela o non possa tenere le finestre spalancate in casa… Devi sapere che tutto è possibile con i giusti alleati come questo purificatore d’aria di Hoover. Creato appositamente per allergeni di ogni genere torna utile 12 mesi all’anno.

Su Amazon lo trovi in sconto con una promozione irresistibile. Approfittane al volo per risparmiare il 44% e portare a casa questo gioiellino ad appena 99€. Ne vale totalmente la pena.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Purificatore aria Hoover per tutte le esigenze

Un purificatore d’aria che è adatto sia se abiti in zone altamente trafficate che se sei un soggetto allergico. Hoover ha creato un prodotto che è eccezionale e che non occupa tanto spazio. Posizionalo in camera da letto o in soggiorno o ovunque tu voglia. Conta che ha una copertura di 100 metri quadrati quindi fa il suo dovere anche in tutto l’appartamento se ci stai con la metratura.

Al suo interno c’è un filtro HEPA che purifica al 99% l’aria e un filtro al carbone attivo per rimuovere anche i brutti odori e peli di animali. Allergeni di ogni genere come polveri e pollini vengono annientati reinserendo in circolo solo ossigeno da respirare a pieni polmoni.

La gestione è estremamente semplice visto che hai a disposizione sia l’app sullo smartphone (Android e iOS) e i comandi vocali se hai Amazon Alexa o Google Assistant in casa. Diversi metodi di funzionamento e sensore in tempo reale.

Collegati al volo su Amazon per non fare a meno di questo purificatore aria di Hoover in sconto al 44%, compralo a soli 95€ con un click.

