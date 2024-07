Aqara Camera Hub G3: più di una semplice videocamera

La videocamera di sicurezza Aqara Camera Hub G3 rappresenta una soluzione avanzata e versatile per la sicurezza domestica. Con un’ampia gamma di funzionalità che includono il supporto per la risoluzione 2K, il riconoscimento facciale e dei gesti e la compatibilità con vari assistenti vocali, questa videocamera si distingue nel panorama delle smart home.

L’abbiamo messa alla prova incontrando anzitutto la simpatia dei bambini che l’hanno potuta vedere alla prova: i suoi connotati hanno un significato che va oltre il solo concetto di design, poiché cerca chiaramente un approccio simpatico con le persone oltre alla sola mimetizzazione estetica all’interno dell’arredamento domestico.

Il risultato è gradevole ed empatico: ottimo approccio, insomma, e l’offerta disponibile in queste ore di Prime Day non fa che rendere ancor più speciale il tutto.

Tutte le specifiche

La Aqara Camera Hub G3 è alta poco più di 12 cm ed un ingombro orizzontale massimo di 8,5cm. La cam è dotata di una serie di specifiche che lasciano ben intendere quanto eclettico e completo sia il servizio reso alla videosorveglianza domestica:

Risoluzione video : 2K (2304 x 1296) a 20 FPS

Una risoluzione tale da poter distinguere agilmente ogni dettaglio dell’abitazione, potendo perseguire pertanto obiettivi che vanno oltre la mera necessità di tenere sotto controllo l’ambiente da eventuali intrusioni;

: 2K (2304 x 1296) a 20 FPS Una risoluzione tale da poter distinguere agilmente ogni dettaglio dell’abitazione, potendo perseguire pertanto obiettivi che vanno oltre la mera necessità di tenere sotto controllo l’ambiente da eventuali intrusioni; Campo visivo : 110° FOV, con rotazione a 360° e inclinazione a 45°

Grazie all’ampio campo visivo ed alla rotazione completa possibile, la videocamera può monitorare anche grandi spazi e sfruttare il movimento per “cercare” ogni dettaglio in ogni angolo. Tale movimento non è possibile soltanto in orizzontale, ma anche in verticale, potendo così ampliare ulteriormente il campo visivo in base al punto in cui la videocamera viene installata;

: 110° FOV, con rotazione a 360° e inclinazione a 45° Grazie all’ampio campo visivo ed alla rotazione completa possibile, la videocamera può monitorare anche grandi spazi e sfruttare il movimento per “cercare” ogni dettaglio in ogni angolo. Tale movimento non è possibile soltanto in orizzontale, ma anche in verticale, potendo così ampliare ulteriormente il campo visivo in base al punto in cui la videocamera viene installata; Connettività : Supporto Wi-Fi dual-band 2.4GHz/5GHz, Zigbee 3.0

La connettività Wi-Fi e il supporto al protocollo Zigbee 3.0 consente una facile raggiungibilità e trasmissione del segnale;

: Supporto Wi-Fi dual-band 2.4GHz/5GHz, Zigbee 3.0 La connettività Wi-Fi e il supporto al protocollo Zigbee 3.0 consente una facile raggiungibilità e trasmissione del segnale; Audio : Microfono e altoparlante integrati per conversazioni bidirezionali

Tale opzione consente di dialogare con le persone presenti in loco, aprendo a possibilità molto utili, ad esempio, in caso di interventi di assistenza o per aiutare familiari in difficoltà (si pensi ad esempio al supporto degli anziani da remoto);

: Microfono e altoparlante integrati per conversazioni bidirezionali Tale opzione consente di dialogare con le persone presenti in loco, aprendo a possibilità molto utili, ad esempio, in caso di interventi di assistenza o per aiutare familiari in difficoltà (si pensi ad esempio al supporto degli anziani da remoto); Compatibilità con gli assistenti vocali : Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit

La piena integrazione con con gli assistenti consente di creare ecosistemi domotici più ampi e dal controllo più intuitivo;

: Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit La piena integrazione con con gli assistenti consente di creare ecosistemi domotici più ampi e dal controllo più intuitivo; Riconoscimento AI : Riconoscimento facciale e dei gesti

La videocamera è in grado di identificare umani, animali domestici e volti, potendo gestire ognuno di questi in modo intelligente (seguendo la sagoma, oppure attivando allarmi specifici, oppure ancora aprendo a scenari domotici basati sul riconoscimento);

: Riconoscimento facciale e dei gesti La videocamera è in grado di identificare umani, animali domestici e volti, potendo gestire ognuno di questi in modo intelligente (seguendo la sagoma, oppure attivando allarmi specifici, oppure ancora aprendo a scenari domotici basati sul riconoscimento); Visione notturna: LED IR per visione notturna fino a 10 metri

Importante funzionalità per estendere l’utilizzo della videocamera anche agli orari notturni o ai momenti in cui la casa è chiusa alla luce (quando si è fuori per lavoro o per le vacanze estive).

Design

Il design della Aqara Camera Hub G3 è moderno e discreto, adatto per l’integrazione in qualsiasi ambiente domestico. La sua base rotante permette una visione panoramica a 360°, coprendo ampi spazi senza punti ciechi. Il corpo compatto e la finitura bianca contribuiscono a renderla un dispositivo poco invadente. L’apposito cappuccio in silicone dotato di orecchie trasforma la videocamera in un simpatico personaggio che i bambini apprezzeranno immediatamente: ciò permette di integrare la videocamera in modo più discreto, rendendola meno invasiva anche all’occhio dei figli che si intendono tenere d’occhio a distanza.

Spuntando l’apposita opzione che mette in pausa le riprese, inoltre, la videocamera esprime questa disattivazione in modo estremamente empatico e significativo: cambia letteralmente volto, mostrando un’espressione soporifera per rappresentare lo stato di “sonno” in cui è caduto il dispositivo in attesa di essere risvegliato:

Qualità audio/video

Uno dei punti di forza della Camera Hub G3 è la qualità video. La risoluzione 2K offre immagini nitide e dettagliate, sia durante il giorno che di notte. La videocamera gestisce bene le condizioni di illuminazione variabile, garantendo immagini chiare anche in presenza di forte contrasto luminoso. La visione notturna è altrettanto efficace, con LED IR che illuminano fino a 10 metri, permettendo una sorveglianza continua anche in ambienti (sempre e comunque interni) di buone dimensioni.

L’audio bidirezionale è un’altra caratteristica di notevole efficacia: il microfono è sensibile e cattura chiaramente i suoni, mentre l’altoparlante offre una qualità audio superiore rispetto a molte altre videocamere di sicurezza. Questo rende le conversazioni attraverso la videocamera chiare e prive di disturbi.

Funzionalità IA

La Aqara Camera Hub G3 è equipaggiata con avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale che rappresentano un plus rispetto alla mera ripresa video del contesto domestico. Il riconoscimento facciale consente di identificare i membri della famiglia e impostare automazioni personalizzate. Ad esempio, è possibile far partire una playlist musicale o accendere le luci quando una persona riconosciuta entra in una stanza: una reazione intelligente a fronte di uno stimolo preciso, insomma, arricchendo l’esperienza casalinga in modo smart.

Inoltre, il riconoscimento dei gesti permette di controllare vari dispositivi domestici con semplici movimenti delle mani, aumentando la comodità e l’interattività del sistema di sicurezza: la videocamera è in grado di memorizzare fino a cinque gesture, le quali potranno essere abbinate ad altrettante routine da attivare a piacimento con semplici gesti della mano alla distanza di meno di 3 metri dall’obiettivo (così da evitare l’attivazione inconsapevole a seguito di gesticolii involontari).

La compatibilità con Zigbee 3.0 permette alla Camera Hub G3 di fungere anche da hub centrale per altri dispositivi Aqara, supportando fino a 128 sub-dispositivi. Questo la rende una scelta ideale per chi ha già un ecosistema di dispositivi smart Aqara (o per chi intende crearne uno). L’integrazione con assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit aggiunge un ulteriore livello di controllo vocale e automazione.

Installazione e configurazione

L’installazione della Camera Hub G3 è molto semplice e dentro la confezione c’è tutto quanto necessario per ogni necessità. Grazie al supporto per la connessione Wi-Fi dual-band, si può inoltre facilmente integrare nella rete domestica per poi passare ad una configurazione sull’app che viene portata avanti attraverso una facile procedura guidata. Le opzioni disponibili sull’app sono molte: si può chiedere alla videocamera di girare su sé stessa, di tornare in un punto preciso, di rilevare movimenti, di registrare e molto altro ancora. La memoria può essere espansa tramite slot microSD e (tramite configurazione software) si può addirittura trasformare la videocamera in un hub in grado di trasmettere raggi infrarossi (ricreando così il segnale di un telecomando per accendere tv, condizionatori o altro ancora).

Sicurezza e serenità: occasione Prime Day

La Aqara Camera Hub G3 è una videocamera di sicurezza che offre video di qualità, funzionalità intelligenti avanzate e una versatile integrazione con la smart home. Ideale per chi cerca un dispositivo multifunzione, questa videocamera si adatta perfettamente alle necessità di chi desidera migliorare la sicurezza domestica utilizzando un sistema semplice, sicuro e di comoda installazione. Non è solo una videocamera, del resto: quel “hub” nel nome la rende qualcosa di più importante, uno snodo in grado di moltiplicare le possibilità sulla rete domotica interna. Il tutto mascherato dietro il “volto” simpatico e due orecchiette che la trasformano in qualcosa di animato e vivo nella quotidianità della casa.

L’offerta per il Prime Day non fa altro che rendere questa opzione ancora più allettante: 76,99€ invece di 109,99€ significano il 30% di sconto per poche ore, un’occasione unica per portare in casa un semplice strumento di sicurezza e serenità.

In collaborazione con Aqara